अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हांथो में है वहीं तिलक वर्मा उपकप्तान हैं. इस बार टीम में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. संजू सैमसन की दोबारा टीम में वापसी हो गई है.

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चार खिलाड़ी (जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी) फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद टीम में शामिल होंगे. रिंकू सिंह को टीम से बाहर कर दिया गया है. रिंकू जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया का हिस्सा थे. अब अचानक अगले ही सीरीज में उनका नाम गायब होने से फैन्स के मन में सवाल उठने लगे हैं,क्या रिंकू सिंह का टी20 करियर खत्म होने की ओर बढ़ रहा है?

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हालांकि, सबसे अहम बात यह है कि बीसीसीआई (BCCI) या चयनकर्ताओं की ओर से रिंकू को बाहर करने की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई है. रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी फिनिशिंग स्टाइल है.

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उन्होंने कई मौकों पर भारत के लिए मुश्किल परिस्थितियों में तेजी से रन बनाए हैं. लेकिन टी20 क्रिकेट में टीम के पास अब बल्लेबाजी के कई विकल्प मौजूद हैं और हर सीरीज में टीम मैनेजमेंट अलग कॉम्बिनेशन आजमा रहा है. रिंकू का हाल‍िया प्रदर्शन और ज‍िम्बाब्वे दौरे पर प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था, इसी वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया है.



India’s squad for Afghanistan T20I series announced. #TeamIndia will play three T20Is against Afghanistan at New Delhi, beginning September 13.#AFGvIND pic.twitter.com/UqTUeZyHz8 — BCCI (@BCCI) September 1, 2026

जिम्बाब्वे दौरे पर रिंकू अपने बल्ले ले कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे. 3 मैचों में रिंकू ने महज 37 रन बनाए थे. रिंकू सिंह 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा भी थें. टी20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह 5 पारियों में महज 24 रन ही बना पाए थे.

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इस साल आईपीएल (IPL) में भी रिंकू सिंह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. 11 पारियों में 148.98 की स्ट्राइक रेट से रिंकू ने 295 रन बनाए थे.

मौजूदा वक्त में रिंकू यूपीटी20 लीग में मेरठ मावेरिक्स की कप्तानी कर रहे हैं. मेरठ के लिए खेलते हुए रिंकू ने 9 पारियों में 178.85 की स्ट्राइक रेट से 372 रन बनाए हैं. यहीं कुछ वजह है, ज‍िस वजह से र‍िंंकू को संभवत: टीम में मौका नहीं म‍िला है.

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कैसा है रिंकू का टी20 इंटरनेशनल करियर?

मैच: 48

रन: 702

स्ट्राइक रेट: 156.34

उच्चतम स्कोर: 69*

अर्धशतक: 3

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अफगान‍िस्तान सीरीज के ल‍िए टीम इंड‍िया का स्कॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा*

* फिटनेस के अधीन

भारत के खिलाफ अफगानिस्तान का स्क्वॉड: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोटी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई, नवीन-उल-हक

भारत और अफगान‍िस्तान सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टी20-13 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)

दूसरा टी20-15 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)

तीसरा टी20-17 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)



Report: Vijay Singh

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