Team India: सिर्फ एक महीने बाद ही बदल गई टीम इंडिया, किसकी लगी लॉटरी किसका कटा पत्ता?

अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर से शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाली इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली नई टीम की घोषणा कर दी है.

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सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस स्क्वाड पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है, वह वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई पिछली टी20 टीम से काफी अलग नजर आ रही है. अगर दोनों टीमों की तुलना करें तो इस बार पूरी स्क्वाड में करीब 8 बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं.

टीम मैनेजमेंट ने इस बार युवाओं को मौका देने के साथ-साथ अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी पर भी जोर दिया है. जिम्बाब्वे दौरे पर आराम पाने वाले संजू सैमसन और अर्शदीप सिंह की टीम में वापसी हुई है. वहीं, इंग्लैंड दौरे के दौरान घुटने की चोट से जूझ रहे स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी मैदान पर लौटने के लिए तैयार हैं.

हालांकि, जसप्रीत बुमराह, नितिश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा की प्लेइंग-11 में एंट्री फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर ही तय होगी. टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी, जबकि उप-कप्तानी की जिम्मेदारी तिलक वर्मा संभालेंगे. 13-वर्षीय युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भी स्क्वाड में शामिल कर एक बड़ा दांव खेला गया है.

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वेस्टइंडीज स्क्वाड से 8 खिलाड़ी बाहर

अगर पिछली टी20 टीम की बात करें तो रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, मयंक यादव, अशोक शर्मा, हर्ष दुबे, प्रभसिमरन सिंह और प्रिंस यादव जैसे खिलाड़ियों को इस सीरीज में जगह नहीं मिल पाई है. उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और नए तेज गेंदबाजों के संयोजन से अफगानिस्तान को घेरने का प्लान तैयार किया गया है.

एशियन गेम्स के लिए यही टीम भरेगी उड़ान

दिल्ली में 13 से 17 सितंबर के बीच खेले जाने वाले इन तीन मुकाबलों की अहमियत सिर्फ इस सीरीज तक सीमित नहीं है. यही 15 सदस्यीय टीम इस महीने के आखिर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी. इससे पहले भारत ने जून में अफगानिस्तान को टेस्ट और वनडे सीरीज में एकतरफा मात दी थी, ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली यह नई टी20 ब्रिगेड अपने उसी दबदबे को बरकरार रखना चाहेगी.

भारत टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा [वीसी], शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमरा*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*. (नोट- जिन खिलाड़ियों के नाम के आगे स्टार लगा है उनका फिटनेस टेस्ट होने के बाद ही टीम में शामिल किया जाएगा)

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