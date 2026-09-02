scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नाथूराम RSS स्वयंसेवक थे...' भाई गोपाल गोडसे का दावा, राहुल गांधी ने अदालत में पेश किया पुराना इंटरव्यू

पुणे की अदालत में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे के एक पुराने इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट पेश की गई. ये मामला राहुल गांधी के खिलाफ विनायक दामोदर सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर की ओर से दर्ज मानहानि मुकदमे से जुड़ा है. इंटरव्यू में गोपाल गोडसे ने नाथूराम गोडसे को आरएसएस स्वयंसेवक बताया.

Advertisement
X
नाथूराम गोडसे के भाई ने गोडसे के मुस्लिम विरोधी होने के दावे को खारिज किया. (Photo- ITGD)
नाथूराम गोडसे के भाई ने गोडसे के मुस्लिम विरोधी होने के दावे को खारिज किया. (Photo- ITGD)

महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे के एक पुराने इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग और उसकी ट्रांसक्रिप्ट पुणे की एक अदालत में पेश की गई है. इंटरव्यू के दौरान गोपाल गोडसे ने कहा था कि नाथूराम गोडसे एक आरएसएस स्वयंसेवक था.

दरअसल ये मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकीलों ने अदालत में पेश किया है. दरअसल राहुल गांधी 2023 में लंदन में दिए गए अपने एक भाषण के दौरान वीडी सावरकर पर टिप्पणी को लेकर मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने दर्ज कराया है. सत्यकी सावरकर के क्रॉस-एक्जामिनेशन के दौरान राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने उन अंशों पर सवाल उठाए, जिनके बारे में दावा किया गया था कि उनसे सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचा है.

सम्बंधित ख़बरें

amit shah shares life struggles
'मैंने भी जीवन में बहुत मुश्किलें झेली', अमित शाह ने बताई संघर्ष की कहानी
महात्मा गांधी के दस्तावेज ने नीलामी में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड (File Photo: ITG)
बापू की हाथों से लिखी डायरी ₹16.20 करोड़ में बिकी, बना रिकॉर्ड
ODI World Cup
ODI वर्ल्ड कप 2027 की तारीख बदली? अब इस दिन से होगी शुरुआत
Paying homage to Gandhi at Rajghat
राजघाट पहुंचकर पीएम मोदी ने दी बापू को श्रद्धांजलि
draupadi murmu independence day
स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन

बचाव पक्ष के वकील मिलिंद पवार ने शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर को एक पेन ड्राइव सौंपी, जिसमें गोपाल गोडसे का इंटरव्यू दर्ज है. इस इंटरव्यू में गोपाल गोडसे ने सावरकर के हिंदुत्व के नजरिए, RSS और हिंदू महासभा की भूमिका, गांधीजी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध और जनसंघ की स्थापना जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी.

Advertisement

'नाथूराम गोडसे एक आरएसएस स्वयंसेवक'

इंटरव्यू में गोपाल गोडसे ने कहा था कि नाथूराम गोडसे एक आरएसएस स्वयंसेवक थे. हालांकि, उन्होंने ये भी बताया था कि संगठन ने कभी भी गांधीजी की हत्या का प्रचार या समर्थन नहीं किया था. उन्होंने उस बयान का भी जिक्र किया था जिसमें कहा गया था कि नाथूराम ने बाद में संगठन से अपने संबंध तोड़ लिए थे.

सुनवाई के दौरान सत्यकी सावरकर ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि सावरकर मुसलमानों से नफरत करते थे. सत्यकी ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों ने सावरकर को 'मुसलमानों का चरम विरोधी' और भीड़ हिंसा में शामिल व्यक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की है.

यह भी पढ़ें: 'एक तरफ महात्मा गांधी, दूसरी तरफ नाथूराम', न्यूयॉर्क में राहुल गांधी ने किया भारतीय समुदाय को संबोधित

दरअसल राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि सावरकर ने अपने साथियों के साथ एक मुस्लिम युवक की पिटाई करने में खुशी महसूस करने की बात लिखी थी. हालांकि कोर्ट में सत्यकी सावरकर ने दावा किया कि सावरकर की रचनाओं और लेखों में मुस्लिम समुदाय की प्रगति के संदर्भ मिलते हैं. 

स्पेशल जज अमोल शिंदे की अदालत में अब इस मामले और वीडियो प्रूफ पर सत्यकी सावरकर का क्रॉस एक्जामिनेशन 3 सितंबर 2026 को जारी रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    7 साल की रागिनी का जज्बा, एक पैर पर जाती है स्कूल |
    लड़की ने प्लान की विदेश की सरप्राइज ट्रिप, पैरेंट्स को एयरपोर्ट पर पता चला तो ऐसा था रिएक्शन! वीडियो वायरल |
    ‘रूस का आसमान अब सुरक्षित नहीं’, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी चेतावनी |
    Disha Salian death Case: सुशांत सिंह की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की होगी CBI जांच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR का भी दिया आदेश |
    Gold-Silver Crash: अचानक चांदी होने लगी क्रैश, 2 दिन में ₹8000 सस्ती, सोना भी धड़ाम |
    कारगिल युद्ध लड़ चुके पूर्व सैनिक ने जहर खाकर दी जान देने की कोशिश, 20 साल से जमीन के लिए लड़ रहे थे शिवानंद रेड्डी |
    योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को हुआ स्वाइन फ्लू, घर पर चल रहा इलाज |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 2 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    लाल किला ब्लास्ट में तुम्हारा नाम है... रेलवे कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 30 लाख |
    Shukra Gochar: शुक्र ने बदली चाल, 3 राशियों की बिगड़ सकती है आर्थिक स्थिति
    Advertisement