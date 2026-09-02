scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कारगिल युद्ध लड़ चुके पूर्व सैनिक ने की आत्महत्या की कोशिश, 20 साल से जमीन के लिए लड़ रहे हैं शिवानंद रेड्डी

कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर के पूर्व कारगिल सैनिक शिवानंद रेड्डी ने जमीन आवंटन की मांग को लेकर जहर खा लिया. जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. करीब 20 साल से उनकी जमीन का विवाद चल रहा है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ चुके पूर्व सैनिक शिवानंद रेड्डी ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से जमीन आवंटन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे. फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और एक निजी अस्पताल के ICU में उनका इलाज चल रहा है.

शिवानंद रेड्डी भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट में सेवा दे चुके हैं. उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान भी देश की तरफ से मोर्चे पर लड़ाई लड़ी थी. युद्ध के दौरान उनके पैर में चोट लगी थी, जिसके बाद भी उन्होंने सैन्य सेवा की. अब करीब दो दशक बाद जमीन आवंटन का मामला उनके लिए बड़ा संघर्ष बन गया है.

जानकारी के मुताबिक, सरकारी प्रावधानों के तहत पात्र पूर्व सैनिकों को जमीन आवंटित किए जाने का प्रावधान है। शिवानंद रेड्डी भी इसी आधार पर जमीन पाने की मांग कर रहे हैं. उनका दावा है कि वह इस मुद्दे को लेकर करीब 20 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं. इतने लंबे समय तक मामला हल नहीं होने के बाद उन्होंने कथित तौर पर यह कदम उठाया.

सम्बंधित ख़बरें

Rohini House Robbery Murder
मौसा की कातिल क्यों बनी सिमरन... दिल्ली हत्याकांड में ऐसे खुली साजिश
झांसी में रहने वाली शिवानी की मौत की मिस्ट्री अभी सुलझ नहीं पा रही है (Photo: ITG)
झांसी में शिवानी की मौत का राज गहराया, पति अब भी फरार
agra trolley bag murder case chennai connection
आगरा ट्रॉली बैग हत्याकांड का कया है चेन्नई कनेक्शन? देखें वारदात
कश्मीरी गेट बस गैंगरेप केस में फोरेंसिक जांच के दौरान पीड़िता और दोनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिले हैं (Photo: ITG)
बंद CCTV बना मौका, फिंगरप्रिंट ने खोली पोल... गैंगरेप में पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत
डुप्लीकेट चाबी से घर में घुसे आरोपी और लूटपाट के बाद की हत्या (Photo: ITG)
बुआ को मेला दिखाने भेजा, प्रेमी संग फूफा का कत्ल! 80 लाख का लालच

बताया जा रहा है कि शिवानंद रेड्डी को इससे पहले दो अलग-अलग जमीनें आवंटित करने की पेशकश की गई थी. हालांकि, उन्होंने उन जमीनों को स्वीकार नहीं किया. रेड्डी की मांग थी कि उन्हें उनकी अपेक्षा के मुताबिक बेहतर जमीन आवंटित की जाए. जमीन को लेकर उनकी यह मांग लंबे समय से विवाद का विषय बनी हुई है.

Advertisement

इसी विवाद के बीच शिवानंद रेड्डी ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया और आत्महत्या की कोशिश की. घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ICU में रखा गया है. उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को लेकर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है.

शिवानंद रेड्डी का मामला सिर्फ जमीन आवंटन के विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूर्व सैनिकों को मिलने वाले सरकारी प्रावधानों और उनके क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़े करता है. एक तरफ उन्होंने कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ते हुए पैर में चोट झेली, वहीं दूसरी तरफ जमीन के लिए उन्हें करीब 20 साल तक संघर्ष करना पड़ा. अब उनके जहर खाने की कोशिश के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मौसा की कातिल क्यों बनी सिमरन, जिन ओनर बॉयफ्रेंड साजिश में कैसे आया... दिल्ली हत्याकांड में ऐसे खुली साजिश |
    स्ट्रेचर पर बेटी की लाश थी... पर्दा हटा, देखते ही दहाड़ें मारकर बिलख पड़ी मां... स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर हुई मौत |
    OBC क्रीमी लेयर पर केंद्र को झटका, पुराने आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार |
    तबादले, टेंडर और नीतियों के बदले कैश! ED की चिट्ठी में पंजाब में जमीन घोटाले का दावा... सरकार ने आरोपों को किया खारिज |
    'खाना बनाऊं, बच्चे पैदा करूं' हर्ष ने बनाया भारती के वजन का मजाक, TV पर पति-पत्नी में हुआ कलेश |
    Krishna Janmashtami 2026: 15 साल बाद अद्भुत संयोग! 4 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र में मनेगी कृष्ण जन्माष्टमी, जानें किस मुहूर्त में होगा पूजन? |
    Besan Dubki Recipe: घर में सब्जी खत्म हो गई? बेसन से बनाएं राजस्थानी डुबकी, स्वाद चखते ही सब करेंगे तारीफ! |
    'अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो...' IAS दिव्या मित्तल पर बोले कांग्रेस नेता अजय राय |
    LIC ने लॉन्‍च की 2 धांसू स्‍कीम, रेगुलर इनकम और 24 लाख का मिलेगा लाभ! |
    बिक गई Unacademy, यूट्यूब चैनल से हुई थी शुरुआत, किसी ने छोड़ा IAS का पद तो किसी ने नौकरी का किया त्याग  
    Advertisement