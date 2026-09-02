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लड़की ने प्लान की विदेश की सरप्राइज ट्रिप, पैरेंट्स को एयरपोर्ट पर पता चला तो ऐसा था रिएक्शन! वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक लड़की का इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि लड़की अपने पैरेंट्स की सरप्राइज विदेश की टिकट करवाती हैं.

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विदेश ट्रिप का पता चलने के बाद पैरेंट्स का रिएक्शन वायरल है. (Photo: Insta/flaazzlechanz)
विदेश ट्रिप का पता चलने के बाद पैरेंट्स का रिएक्शन वायरल है. (Photo: Insta/flaazzlechanz)

सोशल मीडिया पर फनी वीडियो के साथ-साथ कई ऐसे इमोशनल वीडियो भी शेयर होते रहते हैं, जिन्हें देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अपने पैरेंट्स को सरप्राइज देकर उनकी पहली विदेश यात्रा करवा रही है. खास बात ये है कि पैरेंट्स को इस ट्रिप की जानकारी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मिलती है और उनका रिएक्शन अब लोगों का दिल जीत रहा है.

दरअसल, ये वीडियो एक लड़की का है, जो अपने पैसों से अपने पैरेंट्स को पहली विदेश यात्रा पर ले जा रही है. लड़की ने इस ट्रिप को अपने माता-पिता के लिए सरप्राइज रखा था. उन्हें इसकी जानकारी पहले से नहीं थी और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब उन्हें इस बारे में पता चलता है, तो उनके चेहरे पर हैरानी के साथ-साथ खुशी भी साफ नजर आती है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एयरपोर्ट के बाहर लड़की अपने माता-पिता को फ्लाइट टिकट सौंपती है. इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी की चमक और हैरानी साफ झलकती है. वहीं, लड़की खुद भी इस पल को लेकर बेहद भावुक और उत्साहित नजर आती है.

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वीडियो में लड़की कैमरे की ओर देखकर कहती है, 'मुझे डर लग रहा है, दोस्तों.' इसके थोड़ी देर बाद वह अपने माता-पिता की ओर मुड़ती है और अपने पिता को फ्लाइट टिकट की एक कॉपी देती है. टिकट देखते ही पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता और वह हैरान रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है.

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इसके बाद लड़की अपनी मां को भी टिकट दिखाती है. उनकी मां का रिएक्शन भी देखने लायक है. उनके चेहरे पर भी वही हैरानी और खुशी नजर आती है. इस पूरे पल में लड़की के चेहरे की खुशी भी साफ दिखाई देती है. वीडियो में उसका भाई भी नजर आता है, जो यात्रा को लेकर उत्साह से बातें कर रहा है.

इसके बाद वीडियो के अगले सीन में पता चलता है कि परिवार मलेशिया गया है. पैरेंट्स के लिए पहली विदेश यात्रा को इस तरह सरप्राइज देने वाला ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार बटोर रहा है. लोग लड़की की इस कोशिश की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उसके लिए सफलता की कामना कर रहे हैं.

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, 'सही बात... एडल्ट मनी आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है!'

इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लोग लगातार इस पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि वीडियो देखते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि ये बेशकीमती एक्सप्रेशन हैं. कुछ लोग लड़की के लिए दुआ करते हुए लिख रहे हैं कि भगवान करे उसके पैसे ऐसे ही बढ़ते जाएं.
 

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