अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 15 सदस्यीय स्क्वॉड चुनी गई है.

और पढ़ें

टीम में संजू सैमसन की वापसी हुई है, जबकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिली है. इस स्क्वॉड में चार खिलाड़ियों का चयन फिटनेस टेस्ट पास करने की शर्त पर हुआ है. जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी के नाम के साथ स्टार लगा हुआ है.

संजू सैमसन को टी20 टीम में फिर जगह मिली है. वह जिम्बाब्वे दौरे की टीम का हिस्सा नहीं थे. अब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उन्हें विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है.

उनके साथ ईशान किशन भी विकेटकीपर के विकल्प हैं. तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है, जबकि श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे.

India’s squad for Afghanistan T20I series announced. #TeamIndia will play three T20Is against Afghanistan at New Delhi, beginning September 13.#AFGvIND pic.twitter.com/UqTUeZyHz8 — BCCI (@BCCI) September 1, 2026

वैभव सूर्यवंशी का जलवा बरकरार

महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टीम मैनेजमेंट का भरोसा कायम है. उन्हें एक बार फिर टी20 स्क्वॉड में शामिल किया गया है. अभिषेक शर्मा के साथ वैभव टीम के प्रमुख युवा बल्लेबाजी विकल्पों में शामिल हैं.

Advertisement

रिंकू समेत 8 खिलाड़ी बाहर

जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुनी गई टीम से तुलना करें तो इस बार 8 खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है. रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह शाम‍िल हैं.

अफगान‍िस्तान सीरीज के ल‍िए टीम इंड‍िया का स्कॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा*

* फिटनेस के अधीन

भारत के खिलाफ अफगानिस्तान का स्क्वॉड: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोटी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई, नवीन-उल-हक

कब होंगे भारत और अफगान‍िस्तान सीरीज के मुकाबले?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज 13 सितंबर से नई दिल्ली में शुरू होगी. सीरीज के सभी मुकाबले भारत में खेले जाएंगे.

भारत और अफगान‍िस्तान सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टी20-13 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)

दूसरा टी20-15 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)

तीसरा टी20-17 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)

---- समाप्त ----