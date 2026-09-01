scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, संजू सैमसन की वापसी, रिंकू स‍िंह समेत 8 खिलाड़ी बाहर

अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे. संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है. बुमराह, हर्षित, वॉशिंगटन और नीतीश का चयन फिटनेस टेस्ट पास करने की शर्त पर हुआ है. रिंकू सिंह समेत 8 खिलाड़ी बाहर हैं.

Advertisement
X
अफगान‍िस्तान सीरीज के मुकाबले दिल्ली में होंगे. (Photo: ITG)
अफगान‍िस्तान सीरीज के मुकाबले दिल्ली में होंगे. (Photo: ITG)

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 15 सदस्यीय स्क्वॉड चुनी गई है.

टीम में संजू सैमसन की वापसी हुई है, जबकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिली है. इस स्क्वॉड में चार खिलाड़ियों का चयन फिटनेस टेस्ट पास करने की शर्त पर हुआ है. जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी के नाम के साथ स्टार लगा हुआ है.

संजू सैमसन को टी20 टीम में फिर जगह मिली है. वह जिम्बाब्वे दौरे की टीम का हिस्सा नहीं थे. अब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उन्हें विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Ajit Agarkar BCCI selector
अजीत अगरकर की छुट्टी तय? BCCI की इस मीटिंग में होगा फैसला
Hardik Pandya Injury News
हार्दिक पंड्या फिर चोटिल, टीम इंडिया में वापसी पर लगा ब्रेक!
Krunal Pandya
इस धुरंधर की हो सकती है टीम इंडिया में वापसी, अक्षर पर लटकी तलवार
Suryakumar Yadav
सूर्यकुमार टीम से बाहर होने पर संन्यास लेना चाहते थे?
Tilak Varma
गौतम गंभीर का मेगा प्लान, इस धुरंधर की हो सकती है ODI टीम में एंट्री

उनके साथ ईशान किशन भी विकेटकीपर के विकल्प हैं. तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है, जबकि श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे.

वैभव सूर्यवंशी का जलवा बरकरार
महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टीम मैनेजमेंट का भरोसा कायम है. उन्हें एक बार फिर टी20 स्क्वॉड में शामिल किया गया है. अभिषेक शर्मा के साथ वैभव टीम के प्रमुख युवा बल्लेबाजी विकल्पों में शामिल हैं.

Advertisement

रिंकू समेत 8 खिलाड़ी बाहर
जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुनी गई टीम से तुलना करें तो इस बार 8 खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है. रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह शाम‍िल हैं. 

अफगान‍िस्तान सीरीज के ल‍िए टीम इंड‍िया का स्कॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा*
* फिटनेस के अधीन

भारत के खिलाफ अफगानिस्तान का स्क्वॉड:  इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोटी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई, नवीन-उल-हक 

कब होंगे भारत और अफगान‍िस्तान सीरीज के मुकाबले?
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज 13 सितंबर से नई दिल्ली में शुरू होगी. सीरीज के सभी मुकाबले भारत में खेले जाएंगे.

भारत और अफगान‍िस्तान सीरीज का पूरा शेड्यूल

  • पहला टी20-13 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)
  • दूसरा टी20-15 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)
  • तीसरा टी20-17 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कौन हैं रैपर बादशाह की पहली पत्नी? आखिर क्यों हुआ था तलाक? |
    US Economy Crisis: टैरिफ, बैन और मनमाने फैसले से खुद घिरा अमेरिका... एक साथ ये चार संकट! |
    'जौहर रेप सर्वाइवर ने नहीं किया था', पद्मावत के जौहर सीन पर बोलकर ट्रोल हुईं स्वरा भास्कर, भड़के यूजर्स |
    हाईवे निर्माण में आएगा AI का दौर, NHAI ने स्मार्ट मशीनों का इस्तेमाल किया जरूरी |
    लखनऊ में SP दफ्तर के बाहर लगे 'चंदा चोरी' के पोस्टर, योगी सरकार को घेरा |
    TMC सांसद महुआ मोइत्रा की सुरक्षा बढ़ेगी, अर्जी पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए निर्देश |
    दुनिया को कर्ज बांटने वाले सऊदी अरब को क्या हुआ? क्राउन प्रिंस सलमान को चाहिए खरबों का लोन |
    जेपी नड्डा ने किया SC के फैसले का स्वागत, CJP ने रद्द किया 5 सितंबर का प्रोटेस्ट |
    गोकुल-वृंदावन से कुरुक्षेत्र तक श्रीकृष्ण की गाथा, जन्माष्टमी पर कमानी ऑडिटोरियम में विशेष मंचन |
    CJP प्रदर्शनकारियों को राहत, अब नहीं दर्ज होगी नई FIR, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
    Advertisement