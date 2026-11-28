रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. 27 नवंबर को रूस ने अपनी नई यासेन-एम (Yasen-M) श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी पर्म (Perm) पर नौसेना का झंडा फहराकर उसे सेवा में शामिल किया.

और पढ़ें

इस पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे जिरकॉन (Zircon) हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस किया गया है. यह इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी है जिसमें जिरकॉन मिसाइलों को शुरुआत से ही मानक हथियार प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है.

यह घटनाक्रम केवल रूस की सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि अमेरिका और नाटो के लिए भी एक रणनीतिक संदेश है. रूस अब अपनी परमाणु पनडुब्बियों को ऐसी मिसाइलों से लैस कर रहा है, जिन्हें रोकना मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

यह भी पढ़ें: भारतीय नौसेना को मिला नया युद्धपोत INS विंध्यगिरि, ब्रह्मोस-बराक मिसाइलों से लैस

क्या है यासेन-एम श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी की खासियत?

पर्म रूस की प्रोजेक्ट 885एम यानी यासेन-एम श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बहुउद्देश्यीय हमलावर पनडुब्बी है. इसे रूस के सेवमाश (Sevmash) शिपयार्ड में तैयार किया गया है. इस पनडुब्बी का निर्माण जुलाई 2016 में शुरू हुआ था और मार्च 2025 में इसे समुद्र में उतारा गया था. समुद्री और अन्य जरूरी परीक्षणों के बाद अब इसे रूसी नौसेना को सौंप दिया गया है.

Advertisement

इसकी सबसे बड़ी ताकत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली प्रणोदन प्रणाली है. इसका मतलब है कि इसे बार-बार ईंधन भरवाने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती. यह लंबे समय तक समुद्र की गहराई में रहकर गुप्त रूप से सैन्य अभियान चला सकती है. इसमें टॉरपीडो और अलग-अलग तरह की क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल करने की क्षमता भी है. इस तरह यह दुश्मन के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और समुद्र से दूर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है.

Today, a flag-raising ceremony was held on the Russian Pacific Fleet Yasen-M class SSGN K-572 “Perm”(Project 08851) at the JSC PO Sevmash in Severodvinsk. The submarine will arrive at its base on the Kamchatka Peninsula next year. B/N-811. 🎥VGTRK (Nov 27) https://t.co/w2mCmk3Cl8 — Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) November 27, 2026

जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों है इतनी खतरनाक?

पर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रूस की 3M22 जिरकॉन (Zircon) हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. जिरकॉन की गति अधिकतम 11 हजार किलोमीटर प्रतिघंटा तक होने का रूसी दावा है. इसकी अनुमानित मारक क्षमता लगभग 900 से 1,000 किलोमीटर बताई जाती है.

इस मिसाइल की खासियत सिर्फ इसकी तेज गति नहीं है. यह उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है. इससे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसकी सटीक स्थिति का अनुमान लगाना और इसे रोकना मुश्किल हो सकता है. हालांकि, इसकी वास्तविक परिचालन क्षमता, सटीक गति और अलग-अलग परिस्थितियों में मारक दूरी को लेकर स्वतंत्र रूप से सत्यापित आंकड़े सीमित हैं.

इससे पहले रूस जिरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल अपने कुछ युद्धपोतों से कर चुका है. लेकिन पर्म को शुरुआत से ही इस मिसाइल को मानक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है. यही वजह है कि इसका नौसेना में शामिल होना रूस की समुद्री युद्ध क्षमता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हमला करने आ रहा अमेरिकी फाइटर जेट ईरान के डिफेंस सिस्टम से डरकर वापस लौटा

प्रशांत महासागर और आर्कटिक में रूस की रणनीति

पुतिन ने कहा है कि पर्म जल्द ही रूस के प्रशांत बेड़े (Pacific Fleet) में शामिल होगी. इसका उद्देश्य रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र और आर्कटिक में उसके सामरिक हितों की सुरक्षा करना है.

प्रशांत महासागर में रूस का सामना अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की मजबूत नौसैनिक मौजूदगी से होता है. जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस क्षेत्र में सक्रिय सैन्य साझेदार हैं. ऐसे में जिरकॉन जैसी मिसाइलों से लैस पनडुब्बी रूस को समुद्र के भीतर से लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता देती है. आर्कटिक क्षेत्र भी रूस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां समुद्री मार्गों, प्राकृतिक संसाधनों और सैन्य ठिकानों को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है.

पुतिन ने घोषणा की है कि रूस 2030 तक अपनी नौसेना में पांच और मिसाइल ले जाने वाली पनडुब्बियां शामिल करेगा. इनमें तीन यासेन-एम श्रेणी की होंगी. यह घोषणा बताती है कि रूस अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दे रहा है.

🚨BREAKING NEWS Vladimir Putin: I am confident that all our plans to create a modern, powerful Navy equipped with the latest generation of weapons will be implemented on time and in full, and that our national interests in all parts of the world's oceans will be reliably safeguarded.🇷🇺🚀☢️🔥 — Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) November 27, 2026

इस घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू नाटो (NATO) के साथ बढ़ता तनाव भी है. अटलांटिक महासागर में रूसी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर पश्चिमी देशों की नजर रहती है. जिरकॉन से लैस रूसी पनडुब्बियों की मौजूदगी नाटो के समुद्री सुरक्षा तंत्र के लिए नई चुनौती पैदा कर सकती है. हालांकि, किसी दूसरी जिरकॉन-सक्षम पनडुब्बी की अटलांटिक में तैनाती से जुड़ी खबरों को स्वतंत्र पुष्टि के बिना निश्चित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अमेरिका ने तैनात की हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल, बिजली सी रफ्तार, 2775 KM रेंज

रूस के लिए कितना बड़ा सैन्य संदेश है यह कदम?

यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को अपनी नौसैनिक ताकत से जुड़े कई नुकसान भी उठाने पड़े हैं. इसके बावजूद पर्म को शामिल करके पुतिन यह संदेश देना चाहते हैं कि रूस की सैन्य और रक्षा उत्पादन क्षमता कमजोर नहीं हुई है. यह कदम केवल एक नई पनडुब्बी को सेवा में शामिल करना नहीं, बल्कि अमेरिका और नाटो को रूस की तकनीकी तथा सामरिक क्षमताओं का प्रदर्शन भी है.

हालांकि, किसी भी पनडुब्बी की वास्तविक ताकत केवल उसकी मिसाइलों से तय नहीं होती. उसकी गोपनीयता, सोनार क्षमता, चालक दल का प्रशिक्षण, रखरखाव और समुद्र में लगातार अभियान चलाने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. इसलिए पर्म का नौसेना में शामिल होना रूस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि जरूर है, लेकिन इससे समुद्र में शक्ति संतुलन तुरंत बदल जाएगा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी.

---- समाप्त ----