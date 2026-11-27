भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत बढ़ाने की दिशा में एक अहम उपलब्धि जुड़ी है. सरकारी शिपयार्ड गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने शुक्रवार को P17A श्रेणी की तीसरी और आखिरी एडवांस्ड गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट ‘विंध्यगिरि’ भारतीय नौसेना को सौंप दी. इसके साथ ही GRSE ने इस श्रेणी के अपने तीन युद्धपोतों के निर्माण का कार्यक्रम पूरा कर लिया है.

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यह उपलब्धि केवल एक नए युद्धपोत के बेड़े में शामिल होने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता और समुद्री सुरक्षा की तैयारियों को भी मजबूत करती है. विंध्यगिरि करीब 149 मीटर लंबा और 6,670 टन वजनी युद्धपोत है. कोलकाता में आयोजित समारोह में रियर एडमिरल आरएस धालीवाल ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया. यह युद्धपोत आधुनिक हथियारों, रडार और युद्ध प्रबंधन प्रणालियों से लैस है.

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इसकी सबसे बड़ी ताकत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक-8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं. ब्रह्मोस दुश्मन के समुद्री जहाजों के साथ जमीन पर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है. वहीं बराक-8 दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है.

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इसका मतलब है कि विंध्यगिरि केवल हमला करने वाला युद्धपोत नहीं है, बल्कि समुद्र में अपनी और अपने साथ चल रहे दूसरे जहाजों की सुरक्षा करने की क्षमता भी रखता है. इसे एंटी-एयर, एंटी-सरफेस और एंटी-सबमरीन यानी हवाई, सतही और पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए तैयार किया गया है.

दुश्मन के विमान से लेकर पनडुब्बी तक पर नजर

विंध्यगिरि में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (AESA) रडार और आधुनिक कॉम्बैट सिस्टम लगाए गए हैं. AESA रडार तेजी से बदलते हवाई और समुद्री खतरों का पता लगाने तथा उन पर नजर रखने में मदद करता है. समुद्र में किसी युद्धपोत के लिए यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि खतरा केवल सामने से आने वाले जहाज से नहीं, बल्कि आसमान में मौजूद लड़ाकू विमान, कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल और पानी के भीतर चल रही पनडुब्बी से भी हो सकता है.

इस युद्धपोत में डीजल इंजन और गैस टर्बाइन आधारित संयुक्त प्रणोदन प्रणाली है. इसमें हेलीकॉप्टरों के संचालन की सुविधा और करीब 225 कर्मियों के रहने की व्यवस्था भी है. हेलीकॉप्टर समुद्र में दूर तक निगरानी करने, पनडुब्बियों का पता लगाने और जरूरत पड़ने पर बचाव अभियान चलाने में मदद कर सकते हैं.

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P17A परियोजना भारतीय नौसेना के लिए आधुनिक नीलगिरी श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट तैयार करने का कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य पुराने युद्धपोतों की जगह अधिक आधुनिक, सक्षम और तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों को बेड़े में शामिल करना है. स्टील्थ डिजाइन का मकसद युद्धपोत की रडार पर पहचान को कम करना है, जिससे दुश्मन के लिए उसका पता लगाना और उस पर हमला करना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है.

GRSE ने इस परियोजना के तहत पहले दो युद्धपोत भी नौसेना को सौंपे थे. ‘विंध्यगिरि’ की डिलीवरी ‘दुनागिरि’ सौंपे जाने के आठ महीने से भी कम समय बाद हुई है. इससे शिपयार्ड की युद्धपोत निर्माण और समय पर डिलीवरी की क्षमता का संकेत मिलता है.

आत्मनिर्भर भारत को भी मिलेगा फायदा

विंध्यगिरि को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किया था. यह GRSE की ओर से नौसेना को सौंपा गया 811वां पोत और शिपयार्ड के इतिहास का 121वां युद्धपोत है. P17A कार्यक्रम की एक बड़ी उपलब्धि यह भी है कि इससे देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिला है. इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs), स्टार्टअप और उपकरण निर्माता कंपनियों को काम के अवसर मिले हैं.

GRSE फिलहाल 11 प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्म बना रहा है. इनमें दो एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, चार नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल और पांच नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट शामिल हैं. इसके अलावा शिपयार्ड 36 अन्य जहाजों पर भी काम कर रहा है, जिनमें 13 निर्यात के लिए हैं.

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हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और समुद्री सीमाओं की निगरानी भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं. ऐसे में आधुनिक फ्रिगेट नौसेना को समुद्र में लंबे समय तक निगरानी, युद्धक कार्रवाई और दूसरे नौसैनिक जहाजों को सुरक्षा देने की क्षमता प्रदान करते हैं. ब्रह्मोस, बराक-8 और आधुनिक सेंसर से लैस विंध्यगिरि भारत की समुद्री रणनीति को मजबूती देगा.

हालांकि किसी युद्धपोत की वास्तविक क्षमता केवल उसके हथियारों से तय नहीं होती. चालक दल का प्रशिक्षण, दूसरे जहाजों और विमानों के साथ तालमेल, रखरखाव तथा लगातार अभ्यास भी उतने ही जरूरी हैं. विंध्यगिरि की डिलीवरी भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसका असली योगदान नौसेना में शामिल होने के बाद उसके प्रभावी संचालन से सामने आएगा.

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