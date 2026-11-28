बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को भेज दिया है. मंत्री रहते हुए शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया था.

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डॉ. अशोक चौधरी की नियुक्ति पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई थी. नियुक्ति के बाद उन्होंने कॉलेज में योगदान भी दिया था. हालांकि, मंत्री और विधान परिषद सदस्य रहते हुए शिक्षक के पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल उठने लगे.

विवाद का एक बड़ा मुद्दा लियन यानी अवकाश लेकर नौकरी पर बने रहने की पात्रता को लेकर था.

अशोक चौधरी ने मंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अवैतनिक अवकाश मांगा था. लेकिन उनके आवेदन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे.

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इस मामले में राजभवन ने भी उनकी नियुक्ति और लियन की पात्रता पर सवाल उठाए थे. विश्वविद्यालय स्तर पर भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी. इसके बाद उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद लगातार बढ़ता गया.

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अब अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा विश्वविद्यालय को भेज दिया है.

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