संसद के विशेष सत्र को लेकर शनिवार को INDIA गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात की है. इस बैठक में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई. RJD, TMC, IUML, RSP जैसी पार्टियां बैठक में शामिल थी. वहीं, NCP (SP) ने इस बैठक से दूरी बना ली है.

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश है. उन्होंने परिसीमन को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि परिसीमन बिल में SC-ST के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है. उन्होंने कहा कि इसमें नाइंसाफी की गई है. खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए परिसीमन बिल लाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित राज्य को आवंटित कुल सीटों और उस राज्य में SC-ST की आबादी के अनुपात के आधार पर तय होती है. उनका कहना है कि जनसंख्या के अनुपात में सीटें होनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'अगर SC-ST की आबादी बढ़ती है, तो उसके हिसाब से उनकी आरक्षित सीटें भी बढ़नी चाहिए. लेकिन इस प्रस्ताव में इसका कोई प्रावधान नहीं है.'

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नंबर के लिए पार्टियों को तोड़ रही सरकार: खड़गे

मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर नंबर के लिए पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार सीटों की संख्या बढ़ाकर हमेशा के लिए सत्ता में रहना चाहती है.

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खड़गे ने बताया कि INDIA गठबंधन के सभी नेताओं ने मिलकर यह तय किया है कि सरकार द्वारा पेश किया जा रहा संविधान संशोधन विधेयक लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है. उन्होंने कहा कि सभी को इसका विरोध करना चाहिए.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, आरजेडी के अभय कुमार सिंह और मनोज झा, सीपीआई के पी. संतोष कुमार, IUML के इ.टी. मोहम्मद बशीर और आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन समेत कई नेता शामिल रहे. प्रियंका गांधी, के.सी, वेणुगोपाल और जयराम रमेश भी बैठक में शामिल थे. वहीं, NCP (SP) इस बैठक में शामिल नहीं हुई.

आम आदमी पार्टी, BJD और DMK को भी इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था. NCP (शरद पवार) की बात करें तो NCP (SP) इस बैठक में शामिल नहीं हुई. सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को शरद पवार के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा था कि वे सोमवार को दिल्ली जाएंगी. हालांकि, उन्होंने कहा था कि पार्टी के अन्य नेता बैठक में शामिल होंगे. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, NCP (SP) इस बैठक में शामिल नहीं हुई.

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DMK ने किया परिसीमन को समर्थन का ऐलान

वहीं, DMK ने परिसीमन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है. तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी. उनका कहना है कि इसमें निष्पक्ष परिसीमन की मांगों को शामिल किया गया है.

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