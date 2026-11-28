लेखक पैदा होता है या बनाया जाता है? किसी व्यक्ति को रचनाकार बनाने में उसकी जन्मजात प्रतिभा की भूमिका होती है या परिवार और परिवेश उसे लेखक बनाते हैं? साहित्य आजतक के दूसरे दिन 'साहित्य तक' मंच पर आयोजित 'पेज से पंडाल तक- किताबों का ताना-बाना' सेशन में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और कवि पद्मेश गुप्ता ने लेखन की शुरुआत और अपनी साहित्यिक यात्रा के अनुभव साझा किए.

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माधव कौशिक ने कहा कि लेखन ऐसा काम है जिसके लिए प्रकृति व्यक्ति को चुनती है. उन्होंने अपने पिता का जिक्र करते हुए बताया कि वह उर्दू और फारसी के विद्वान और अध्यापक थे. उनका मानना था कि अगर प्रकृति ने किसी व्यक्ति को लेखन के लिए चुना है तो उसे इस काम के प्रति समर्पित होना चाहिए.

माधव कौशिक के मुताबिक, लेखक बनने में जन्मजात प्रवृत्ति, परिवार और परिवेश की अहम भूमिका होती है. उन्होंने बताया कि उनके घर में रिश्तेदारों से ज्यादा किताबें और पत्र-पत्रिकाएं होती थीं. घर में आने वाले लोग भी पढ़ने-लिखने वाले और लेखक होते थे. इस माहौल ने उनके भीतर साहित्य के प्रति रुचि विकसित की.

परिवेश नहीं मिला तो खुद बनाया

पद्मेश गुप्ता ने माधव कौशिक की बात से सहमति जताई, लेकिन अपनी यात्रा को थोड़ा अलग बताया. उन्होंने कहा कि वह 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए फ्रांस चले गए थे और उसके बाद इंग्लैंड में रहे. ऐसे में उन्हें साहित्यिक परिवेश नहीं मिला. उन्होंने कहा कि परिवेश का न मिलना ही उन्हें बनाने में प्रेरक साबित हुआ.

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पद्मेश गुप्ता ने बताया कि फ्रांस जाने के बाद उन्हें हिंदी के प्रति अपने प्रेम का एहसास हुआ. इसके बाद इंग्लैंड में उन्होंने एक संस्था का गठन किया और अपने लिए खुद साहित्यिक परिवेश तैयार किया. उन्होंने कहा कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ माध्यम है, जबकि कविता भावों को व्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम है. कविता के सौंदर्य ने ही उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया.

साहित्यिक आयोजनों की भूमिका पर भी चर्चा

सेशन के दौरान साहित्यिक मेलों और आयोजनों की जरूरत पर भी सवाल उठा. माधव कौशिक ने बताया कि साहित्य अकादमी देश की 24 भाषाओं में आयोजन करती है और देश की अलग-अलग संस्थाओं के साथ मिलकर साहित्य को बढ़ावा देने का काम करती है. बातचीत में इस बात पर भी चर्चा शुरू हुई कि साहित्यिक आयोजन लेखकों और पाठकों को मंच देने में किस तरह भूमिका निभाते हैं.

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