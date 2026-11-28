दिल्ली-NCR में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल बड़ी कमी आई है, लेकिन राजधानी की हवा अभी भी साफ नहीं हुई है. उत्तर-पश्चिम भारत में पराली जलाने का सीजन अब खत्म होने की ओर है, फिर भी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

और पढ़ें

वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों की धूल, कूड़ा जलाने और औद्योगिक गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण हवा को खराब कर रहा है. शनिवार सुबह 8 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 249 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है.

दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 41 पर AQI खराब श्रेणी में रहा, जबकि 8 स्टेशन बेहद खराब स्थिति में दर्ज किए गए. PM10 और PM2.5 प्रदूषण के बड़े कारण बने हुए हैं. वहीं, शुक्रवार को शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 226 दर्ज किया गया.

पराली जलाने की घटनाओं में 39.3 फीसदी कमी

इस साल पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले बड़ी गिरावट आई है. सैटेलाइट से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर से 27 नवंबर 2026 के बीच पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों में खेतों में आग लगने की कुल 19,392 घटनाएं दर्ज हुईं. पिछले साल इसी अवधि में 31,948 घटनाएं हुई थीं. यानी इस साल करीब 39.3 फीसदी की कमी आई है.

Advertisement

जानकारी के मुताबिक, 2020 के बाद यह पराली जलाने की सबसे कम घटनाओं वाला सीजन है. नवंबर के शुरुआती दिनों में खेतों में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा थीं, जिसके बाद इनमें लगातार कमी आई. 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच 1,397 घटनाएं दर्ज हुईं. 3 से 9 नवंबर के बीच यह संख्या बढ़कर 5,130 हो गई. 10 से 16 नवंबर के बीच 4,924, 17 से 23 नवंबर के बीच 3,831 और 24 से 27 नवंबर के बीच 1,972 घटनाएं दर्ज की गईं.

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी खेतों में आग

सैटेलाइट से पराली जलाने की 501 सक्रिय घटनाओं का भी पता चला. इनमें करीब 96 फीसदी घटनाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज हुईं. उत्तर प्रदेश में 278 और मध्य प्रदेश में 202 घटनाएं सामने आईं. उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जैसे पूर्वी जिलों में खेतों में आग लगने की घटनाएं ज्यादा दर्ज की गईं. इससे साफ है कि दिल्ली के आसपास पराली जलाने की घटनाएं कम होने के बावजूद दूसरे इलाकों में खेतों में आग लगने का सिलसिला जारी है. हवा की दिशा भी इन इलाकों से प्रदूषकों को दिल्ली की ओर लाने में भूमिका निभा सकती है.

प्रदूषक हवा में फंसने का खतरा

Advertisement

दिल्ली में हवा के मिश्रण की ऊंचाई करीब 1,100 से 1,200 मीटर रहने का अनुमान था. ऐसी स्थिति में प्रदूषकों के फैलने में परेशानी होती है. इससे वाहनों, औद्योगिक इकाइयों, सड़क की धूल और कचरा जलाने से निकलने वाले प्रदूषक दिल्ली की हवा में फंसे रह सकते हैं.

दिल्ली-NCR के दूसरे शहरों में भी खराब हवा

प्रदूषण का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है. NCR के कई शहरों में भी हवा खराब बनी हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली का AQI 249, गुरुग्राम का 234 और नोएडा का 227 दर्ज किया गया. फरीदाबाद में यह 210 रहा. इसके अलावा बहादुरगढ़ का AQI 250 और मेरठ का 299 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है. गाजियाबाद में AQI 239, भिवाड़ी में 252, बुलंदशहर में 251 और ग्रेटर नोएडा में 279 दर्ज किया गया.

---- समाप्त ----