इंटरनेट पर खाने-पीने की काफी चीजें वायरल होती रहती हैं. कभी कोई अजीबोगरीब रेसिपी, तो कभी कोई भयानक फूड एक्सपेरिमेंट. लेकिन, इस बार एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें पनीर जैसे सॉफ्ट फूड आयटम को एक शख्स आरी से काटता नजर आ रहा है. ऐसे में लोगों ने सवाल उठाया है कि पनीर इतना सख्त कैसे हो सकता है कि इसे काटने के लिए आरी की जरूरत पड़ेगी.

और पढ़ें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल यह वीडियो काफी मजेदार है. इस पर लोगों ने अपने- अपने अंदाज में मजेदार रिएक्शंस भी दिए हैं. वाकई में इस वीडियो को देखने के बाद आप के मन में भी यही सवाल आएगा. आखिर ये पनीर किस चीज से बनी है, जो इसे आरी से काटा जा रहा है.

एक्स पर @askshalugupta नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है - मार्केट में नया सीमेंट से बना पनीर आ गया है! इसे सिर्फ वही खाएं जिनके दांत लोहे के हैं. संपर्क करें - टिकाऊ और मजबूत पनीर के लिए!

इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स पनीर के एक बड़े टुकड़े को आरी से काट रहा है. फिर भी पनीर नहीं कट रही है. ऐसा नहीं है कि पनीर को आरी से काटने का वह नाटक कर रहा है. वाकई में शख्स पूरा जोर लगाकर आरी से काट रहा है. फिर भी पनीर का टुकड़ा किसी लड़की की तरह धीरे- धीरे कट रहा है. पनीर जैसी सॉफ्ट चीज को आरी से इस कदर काटते हुए देख कोई भी हैरान हो जाए. क्योंकि, अगर पनीर अभी इतनी शख्स तो पकने के बाद इसे लोग कैसे खा पाएंगे.

Advertisement

इस वीडियो पर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने पनीर के इस कदर सख्त हो जाने की वजह के बारे में बताते हुए लिखा है - दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो. पनीर लोहे से भी ज्यादा सख्त और कठोर हो सकती है. अगर इसे 12 घंटे तक फ्रीज में रख दिया जाए. ऐसा करने से पनीर ऐसी ही सख्त हो जाती है. यहां भी ऐसा ही हुआ है.

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है - पनीर को आरी से काट रहे हो, तो दांत क्या लोहे के लगवाएं. ये असली पनीर है या मिलावटी बस यही समझने की कोशिश कर रहा हूं. वहीं एक अन्य यूजर ने मजे लेते हुए लिखा है - इसके लिए लोहे के दांत ही नहीं, लीवर भी लोहे के ही होने चाहिए. इसी तरह के काफी सारे रिएक्शंस इस वीडियो पर आए हुए हैं.

---- समाप्त ----