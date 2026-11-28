राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साहित्य का महामेला लगा हुआ. साहित्य आजतक 2026 के इस मंचों पर कई खास सत्र आयोजित हो रहे हैं जो न सिर्फ कला और साहित्य की लहरियों से देश को जोड़ते हैं, बल्कि देश को जोड़ने भी कोशिश कर रहे हैं. कार्यक्रमों की इस कड़ी में विशेष सत्र 'कविता, कैनवस और कथा: संस्कृति के अनूठे रंग' में प्रसिद्ध कवि, चित्रकार और कथावाचक बाबा सत्यनारायण मौर्य ने भी शिरकत की.

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इस दौरान बाबा सत्यनारायण ने अपनी कविताओं के साथ-साथ चित्रकारी की प्रतिभा को भी सामने रथा. उन्होंने बड़ी ही बारीकी से शब्दों के भाव को चित्र में उकेरा और मंच पर ही सजे कैनवस छत्रपति महाराज शिवाजी का चित्र उकेर दिया. उनकी इस प्रतिभा और देशभक्ति में रची-बसी सरल कविताओं को सुनकर मौजूद दर्शकों का मन भी देश के रंग में रंग गया.

साहित्य आजतक के मंच पर प्रसिद्ध चित्रकार, कवि, लेखक और संगीतकार बाबा सत्यनारायण मौर्य ने सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर अपनी बात रखी. भारत भक्ति संस्थान के संस्थापक मौर्य ने कहा कि अगर आज आप अपने समाज के लिए नहीं उठोगे तो फिर आगे देश के लिए कौन उठेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सवाल पूछना और जिज्ञासा रखना महत्वपूर्ण माना गया है और जहां कहीं गलत होता दिखे, वहां सवाल पूछिए.



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साहित्य आजतक के मंच पर बाबा सत्यनारायण मौर्य ने जीवन के आनंद, धन, अध्यात्म और राष्ट्रभक्ति पर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि हम सभी पढ़ाई-लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में रस आए, लेकिन कई बार जीवन में रस की जगह वायरस आ जाता है.

'साहित्य आजतक के कार्यक्रम एंटीवायरस जैसे'

बाबा सत्यनारायण मौर्य ने साहित्य आजतक के कार्यक्रमों की तुलना एंटीवायरस से करते हुए कहा कि यहां कहीं हंसी के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं कविताएं सुनाई जा रही हैं, कहीं कथाएं हो रही हैं तो कहीं साधु-संतों के विचार सुनने को मिल रहे हैं. ये सभी कार्यक्रम जीवन के एंटीवायरस हैं. उन्होंने पुनर्जन्म को भी बड़े दिलचस्प अंदाज में समझाया. उन्होंने कहा कि जब एंटीवायरस से भी कंप्यूटर या मोबाइल ठीक नहीं होता तो उसे फॉर्मेट करना पड़ता है. पुनर्जन्म भी फॉर्मेट करने जैसा ही है.

'हमारी संस्कृति में धन और ज्ञान दोनों की उपासना'

बाबा सत्यनारायण मौर्य ने कहा कि यदि केवल पैसा और नाम कमाने से संतुष्टि मिलती तो धनवान लोगों को जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशेषता बताते हुए कहा कि हमारे यहां धन को भी देवी मानकर उसकी उपासना की गई है. ज्ञान को भी देवी माना गया है और अपनी धरती को भारत माता के रूप में पूजने की परंपरा रही है.

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भारत माता की आरती क्यों करते हैं बाबा?

बाबा सत्यनारायण मौर्य ने भारत माता की आरती करने के पीछे का उद्देश्य भी बताया. उन्होंने कहा कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि राम और कृष्ण की आरती तो होती है, लेकिन भारत माता की आरती आपने कहां से प्रारंभ की? मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि जहां-जहां तक भारत माता की आरती हो सकेगी, वहां-वहां तक राम, कृष्ण, देवी दुर्गा और भगवान शंकर की आरती भी हो सकेगी.

आतंकवाद और सामाजिक उदासीनता पर भी रखी बात

बाबा सत्यनारायण मौर्य ने दुनिया के अलग-अलग देशों में हो रहे संघर्षों और हिंसा का जिक्र करते हुए समाज को सजग रहने की नसीहत दी. उन्होंने कश्मीर, दिल्ली और मुंबई में हुई हिंसक घटनाओं का उल्लेख करते हुए अपने पुराने काव्य पाठ के अनुभव भी साझा किए. इस दौरान उन्होंने अपनी ओजपूर्ण कविता सुनाई, जिसमें आक्रामक शब्दों के जरिए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध की बात कही. उन्होंने विमान अपहरण की घटनाओं का भी उल्लेख किया और आतंकवाद के खिलाफ सामाजिक उदासीनता पर सवाल उठाए.

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