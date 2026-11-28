न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पिच से थोड़ी सी सीम मूवमेंट क्या मिली, भारतीय बल्लेबाजों की सारी हेकड़ी निकल गई. सपाट पिचों पर बड़े-बड़े स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज क्राइस्टचर्च में एक-एक रन के लिए जूझते नजर आए. पहले मैट हेनरी ने यशस्वी जायसवाल को बोल्ड किया, फिर कीवी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी की कलई खोल दी. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 116 रन पर 6 विकेट गंवा दिए और वह न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे है.

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सपाट पिच मिल जाए तो भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला खूब बोलता है. गेंद बल्ले पर आती रहे, पिच से कोई खास हरकत न हो और रन बनाने के रास्ते खुले हों तो बल्लेबाजी देखने लायक होती है. लेकिन टेस्ट क्रिकेट का असली इम्तिहान ऐसी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तब होता है जब गेंद थोड़ी हरकत करने लगे. क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड ने भारतीय बल्लेबाजों को इसी इम्तिहान में फंसा लिया.

हालत यह हो गई कि जरा सी सीम मूवमेंट ने भारतीय बल्लेबाजी का पूरा आत्मविश्वास हिला दिया. जिस धैर्य और तकनीक की टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वही भारतीय बल्लेबाजों के खेल से गायब नजर आई. कुछ शॉट ऐसे खेले गए, मानो विकेट बचाने से ज्यादा जल्दी रन बनाने की चिंता हो. नतीजा सामने है- 356 रनों के जवाब में भारत के छह बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं.

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सपाट पिच पर ब्रैडमैन, गेंद हिली तो मुश्किल!

सपाट पिचों पर भारतीय बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन की तरह नजर आते हैं. बल्ले पर गेंद आए तो चौके-छक्कों की बरसात और स्कोरबोर्ड पर रनों का अंबार. लेकिन जैसे ही पिच से गेंद थोड़ी हरकत करने लगती है, सारा रौब हवा हो जाता है. क्राइस्टचर्च में भी यही तस्वीर दिखी. गेंद को छोड़ने, रक्षात्मक खेलने और खराब गेंद का इंतजार करने की बजाय बल्लेबाज जल्दबाजी में विकेट गंवाते रहे. टेस्ट क्रिकेट में हर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाना बहादुरी नहीं, कई बार विकेट बचाकर खेलना ही सबसे बड़ी कला होती है. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इसी बुनियादी फर्क को उजागर कर दिया.

क्राइस्टचर्च में भारतीय बल्लेबाजों ने इन बुनियादी बातों को कितनी गंभीरता से लिया, यह उनके स्कोर से साफ है. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने परिस्थितियों का फायदा उठाया, सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को गलतियां करने के लिए मजबूर किया. दूसरी ओर, भारतीय बल्लेबाजों ने अपने विकेट आसानी से गंवाए.

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पहले ही ओवर में लगा झटका

भारत की पारी की शुरुआत ही बेहद खराब रही. मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को शानदार गेंद पर बोल्ड कर दिया. गेंद ने ऑफ स्टंप उड़ा दिया और भारत को शुरुआती झटका लग गया. इसके बाद भी भारतीय बल्लेबाज संभलकर खेलने में नाकाम रहे.

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शुभमन गिल भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके. वह 29 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हुए. काइल जैमीसन की गेंद पर गिल ने मिडिल स्टंप की लाइन में आई गेंद को बल्ले का मुंह बंद करके खेलने की कोशिश की. गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले के बाहरी किनारे से लगी और दूसरे स्लिप में खड़े टॉम लैथम ने शानदार लो कैच लपक लिया. गिल क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तकनीकी चूक ने उनकी पारी का अंत कर दिया.

पंत को भी क्रीज पर टिकने का सब्र नहीं

ऋषभ पंत से उम्मीद थी कि वह न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पलटवार करेंगे, लेकिन यहां तो वह खुद ही अपना विकेट गंवाने पर आमादा दिखे. 39 गेंदें खेलने के बाद भी उन्हें क्रीज पर टिकने का सब्र नहीं हुआ. जैकब डफी की गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने चले गए. बल्ले पर गेंद ठीक से आई नहीं और पॉइंट पर आसान कैच थमा बैठे. जिस बल्लेबाज में मैच का रुख पलटने की ताकत है, उसने एक गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट तोहफे में दे दिया. मुश्किल पिच पर टिककर खेलने की जरूरत थी, लेकिन पंत को शायद हीरो बनने की जल्दी थी.

न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पता था कि पिच पर थोड़ी सीम मूवमेंट मौजूद है. उन्होंने उसी का फायदा उठाया. भारतीय बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने और गेंदबाजों को थकाने की जरूरत थी, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका. जैकब डफी ने भी दो विकेट लेकर भारतीय मुश्किलें बढ़ाईं.

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केएल राहुल ने 25 रन बनाकर कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे. दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 46 ओवर में 116/6 हो गया. अब टीम के पास पारी को संभालने के लिए सिर्फ चार विकेट बचे हैं.

A WICKET AT THE WORST TIME! 😧 Washington Sundar nicks one to Tom Latham to bring Day 2 to a tough close. 😬 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 2nd Test, Day 2, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/FDAtRZXkGl — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 28, 2026

आकाश दीप ने अकेले मचाई खलबली

इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए. दूसरे दिन की शुरुआत मेजबान टीम ने 246/5 के स्कोर से की थी. यानी उसके खाते में पांच विकेट बाकी थे. न्यूजीलैंड ने दिन में 110 रन और जोड़े और बाकी पांच विकेट गंवाए.

टॉम ब्लंडेल ने 89 रनों की शानदार पारी खेली. वह शतक से सिर्फ 11 रन दूर रह गए. भारत की ओर से आकाश दीप सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 99 रन देकर पांच विकेट हासिल किए. उनकी गेंदबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 400 रन के पार जाने से रोक दिया.

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न्यूजीलैंड ड्राइविंग सीट पर, भारत के सामने बड़ी चुनौती

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाने के बाद गेंद से भी भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा ली और इसमें मेजबान टीम पूरी तरह सफल रही. भारत ने 116 रन तक छह विकेट गंवा दिए. यशस्वी जायसवाल से लेकर शुभमन गिल तक कोई भी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सका. भारतीय बल्लेबाजी की सबसे बड़ी परेशानी यह रही कि विकेट बचाने के बजाय कई बल्लेबाज गैर-जरूरी जोखिम लेते नजर आए.

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टेस्ट क्रिकेट में हर दिन बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच नहीं मिलती. कभी गेंद स्विंग करती है, कभी सीम मूवमेंट होता है और कभी अतिरिक्त उछाल बल्लेबाजों को परेशान करता है. ऐसे में तकनीक और धैर्य ही असली हथियार होते हैं. क्राइस्टचर्च में भारतीय बल्लेबाज इन दोनों मोर्चों पर संघर्ष करते दिखे. सपाट पिच पर शेर बनने से टेस्ट मैच नहीं जीते जाते, मुश्किल हालात में विकेट बचाकर खेलना भी आना चाहिए.



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