केरलम के थामारास्सेरी में 20 साल की युवती से इस साल अप्रैल से लगातार कथित तौर पर यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है. पुलिस ने शनिवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी.

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आरोपियों की पहचान वेस्ट कैथापोयिल के रहने वाले केके अनीश (37) और पीएस साजित (24) के तौर पर हुई है. अनीश बस ड्राइवर का काम करता था और साजित बस में क्लीनर का काम करता था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला के परिवार वालों को जानते थे और कथित तौर पर इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर उन्होंने अप्रैल से कई बार उसका यौन शोषण किया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले उसे कार में ले गए, उसे नशीला पदार्थ दिया और फिर उसका यौन शोषण किया. अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाया और बाद में उस फुटेज का इस्तेमाल करके कई बार उसे धमकाया और उसका यौन शोषण किया.

आरोप है कि महिला का यौन शोषण बस के अंदर भी किया गया, जो थामारास्सेरी घाट रोड के किनारे एक जगह पर नियमित रूप से खड़ी की जाती थी.

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थामारास्सेरी में एक प्राइवेट संस्थान में काम करने वाली और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला ने शिकायत दर्ज कराने के लिए पहले कोडुवल्ली पुलिस स्टेशन और बाद में कक्कुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया.

कथित घटनाएं थामारास्सेरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई थीं, इसलिए जांच संबंधित डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) को सौंप दी गई. इस मामले में शुक्रवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को शक है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और इस मामले की जांच की जा रही है.

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