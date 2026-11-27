अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच एक नया घटनाक्रम सामने आया है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया.

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ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कथित तौर पर अमेरिकी विमान को हेंगाम द्वीप (Hengam Island) के दक्षिण-पूर्वी इलाके से वापस जाते दिखाया गया है. ईरान के मुताबिक, अमेरिकी विमान उसके हवाई क्षेत्र के करीब पहुंचा था. इसके बाद ईरानी एयर डिफेंस ने चेतावनी के तौर पर फायरिंग की. दावा है कि अमेरिकी पायलट ने विमान को तेजी से मोड़ा और ईरानी हवाई क्षेत्र से दूर चला गया.

ईरान का यह भी कहना है कि विमान ने खुद को बचाने के लिए फ्लेयर्स छोड़े, लेकिन उसके रडार की निगरानी से बच नहीं पाया. हालांकि, इस घटना की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिकी सेना की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी.

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हेंगाम द्वीप कहां है और इसकी रणनीतिक अहमियत क्या है?

हेंगाम द्वीप ईरान के दक्षिणी तट पर फारस की खाड़ी में स्थित है. यह क्यूशम द्वीप के पास और होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र के करीब है. होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है. दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है.

Today, Video of an American F-16 retreating after warning fire from Iran's air defense southeast of Hengam Island. Despite deploying flares, the fighter jet remained under the surveillance of Iranian air defense. https://t.co/dyBEbieODv — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) November 27, 2026

ईरान इस क्षेत्र को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का बेहद संवेदनशील हिस्सा मानता है. यहां अमेरिकी सैन्य विमानों या जहाजों की गतिविधियां तेहरान को अपनी समुद्री और हवाई संप्रभुता के लिए चुनौती दिखाई दे सकती हैं. दूसरी ओर अमेरिका इस क्षेत्र में अपने सैन्य और व्यापारिक हितों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है.

फ्लेयर्स से क्या मिसाइल हमला रोका जा सकता है?

इस घटना में फ्लेयर्स का जिक्र खास है. फ्लेयर्स छोटे जलते हुए उपकरण होते हैं, जिन्हें लड़ाकू विमान खतरे का संकेत मिलने पर छोड़ते हैं. इनका उद्देश्य दुश्मन की इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों को भ्रमित करना होता है. ऐसी मिसाइलें विमान के इंजन से निकलने वाली गर्मी को पहचानकर उसका पीछा करती हैं.

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फ्लेयर्स विमान से ज्यादा गर्मी पैदा करके मिसाइल को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं. हालांकि, फ्लेयर्स हर तरह की मिसाइल से सुरक्षा नहीं देते. रडार से निर्देशित मिसाइलों के खिलाफ विमान को चाफ (Chaff), इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और दूसरे डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है.

इसलिए यदि अमेरिकी F-16 ने वास्तव में फ्लेयर्स छोड़े, तो इससे यह संकेत मिल सकता है कि पायलट ने किसी संभावित खतरे को महसूस किया था. लेकिन केवल फ्लेयर्स दिखाई देने से यह साबित नहीं होता कि ईरान ने विमान पर मिसाइल दागी थी.

ईरान का दावा कितना विश्वसनीय है?

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक घटना का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ है. ईरान ने वीडियो और अपना आधिकारिक बयान जारी किया है, लेकिन अमेरिका ने तत्काल इसकी पुष्टि नहीं की. 21 नवंबर को भी ईरान ने दावा किया था कि उसके एयर डिफेंस ने अमेरिकी F-16 को निशाना बनाया और विमान को आपात लैंडिंग करनी पड़ी.

हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने उस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि उसके सभी लड़ाकू विमान सुरक्षित हैं. इसलिए मौजूदा घटना को अमेरिकी विमान को मार गिराने या निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाने की घटना कहना गलत होगा. फिलहाल यह ईरान का सैन्य दावा है.

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इस घटना का महत्व केवल एक लड़ाकू विमान तक सीमित नहीं है. ईरान यह संदेश देना चाहता है कि होर्मुज के आसपास उसकी हवाई और समुद्री सीमाओं में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा. वहीं अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में अपने विमानों और समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है.

यदि ऐसी घटनाएं बार-बार होती हैं तो किसी छोटी गलतफहमी से भी बड़ा सैन्य टकराव शुरू हो सकता है. खासकर तब, जब दोनों देशों के बीच पहले से ही युद्धविराम और समुद्री आवाजाही को लेकर तनाव बना हुआ है.

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