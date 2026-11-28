सहारनपुर के कंपनी बाग में इन दिनों अलग-अलग राज्यों के उत्पादों से सजा खादी एवं ग्रामोद्योग महोत्सव चल रहा है. कहीं बनारस की साड़ियां हैं, कहीं कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स, तो कहीं शहद, नमकीन और खादी के कपड़े. करीब 85 स्टॉल वाले इस मेले में हर तरफ अलग-अलग तरह के उत्पाद नजर आते हैं. लेकिन इन स्टॉल्स के बीच एक जगह ऐसी भी है, जहां लकड़ी के खिलौनों के साथ रंगों से बनी कई तरह की तस्वीरें रखी हैं. यह स्टॉल रिया का है.

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रिया यहां अपने बनाए लकड़ी के खिलौने और पेंटिंग्स लेकर आई हैं. उनके स्टॉल पर सिर्फ एक तरह की पेंटिंग नहीं, बल्कि कई तरह की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं. पोर्ट्रेट, ऑयल पेंटिंग, वॉटर पेंटिंग, नेचर और अलग-अलग दृश्यों को उन्होंने अपने काम में जगह दी है. यानी किसी को किसी व्यक्ति की तस्वीर पसंद है, तो किसी को प्रकृति का कोई नजारा.

रिया अपने हुनर को इन अलग-अलग रूपों में लोगों के सामने रख रही हैं. रिया की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्होंने एक स्टॉल लगाया और वहां अपना सामान सजा दिया. इस स्टॉल के पीछे एक जरूरत भी है और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश भी.

'यहां आकर हम कमा पाते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं'

रिया बताती हैं कि इस तरह के मेले उनके लिए कमाई का अवसर हैं. उनके मुताबिक, दूसरी जगह उन्हें कमाने का ऐसा मौका नहीं मिल पाता, लेकिन मेले में स्टॉल लगाने से वह अपने बनाए उत्पाद बेच सकती हैं और अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हैं. रिया कहती हैं, 'मैंने लकड़ी के खिलौने और पेंटिंग्स का स्टॉल लगाया हुआ है.

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पेंटिंग्स में सब कुछ होता है, मतलब पोर्ट्रेट हो गया, ऑयल पोर्ट्रेट हो गया, वॉटर पोर्ट्रेट हो गया, सब तरह की. नेचर हो गए, व्यू हो गया. ये मेला हमारी कमाने की एक सुविधा है, बहुत अच्छा है. स्टॉल लगाकर हम यहां कमा पाते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं.'

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रिया की बात में एक छोटी सी बात छिपी है, लेकिन उसका मतलब बड़ा है. हुनर होना और उस हुनर से कमाई कर पाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. कोई पेंटिंग बना सकता है, लकड़ी के खिलौने तैयार कर सकता है या हाथ से कुछ नया बना सकता है, लेकिन जब तक उसे अपने उत्पाद दिखाने और बेचने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तब तक उसका हुनर कमाई में बदलना मुश्किल हो सकता है. रिया के लिए यह मेला इसी दूरी को कम करने का एक अवसर है.

आत्मनिर्भरता की तस्वीर सिर्फ बड़े कारोबार में नहीं दिखती

अक्सर आत्मनिर्भरता की चर्चा बड़े कारोबार, स्टार्टअप, कंपनियों और बड़े इनवेस्टमेंट के साथ होती है. लेकिन इसकी एक तस्वीर ऐसे छोटे स्टॉल्स पर भी दिखाई देती है. जहां कोई अपने हाथों से प्रोडक्ट तैयार करता है, उन्हें बाजार तक पहुंचाता है और उनसे होने वाली कमाई के जरिए अपनी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता है. रिया का स्टॉल इसी तस्वीर का हिस्सा है. उनके पास कोई बड़ा शोरूम नहीं है और न ही कोई बड़ी यूनिट. वह अपने प्रोडक्ट लेकर मेले में पहुंची हैं.

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सहारनपुर में यह आयोजन उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने किया है. दस दिनों की मंडल स्तरीय प्रदर्शनी की शुरुआत 20 नवंबर को हुई थी और यह 29 नवंबर तक चलेगी. इसमें करीब 85 स्टॉल हैं. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के उत्पाद यहां देखने और खरीदने को मिल रहे हैं.

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बनारस से आए गुलाम साबिर अपने स्टॉल पर कई तरह की साड़ियां लेकर पहुंचे हैं. इनमें रनकट, टिशू सिल्क, कतान सिल्क और मशरू सिल्क की वैरायटी शामिल हैं. वह बताते हैं कि उनके पास इतनी तरह की साड़ियां हैं कि ग्राहक भी कई बार सेलेक्शन करते हुए उलझ सकता है.

ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से साड़ी कस्टमाइज भी करा सकते हैं. वहीं कश्मीर से आए हमजा ने अपने स्टॉल पर ड्राई फ्रूट्स और वहां के दूसरे प्रोडक्ट रखे हैं. उनके यहां कश्मीरी अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, कश्मीरी कहवा और शहद है. हमजा बताते हैं कि सहारनपुर में उनका काम अच्छा चल रहा है.

सरकारी योजनाओं से जुड़े उद्यमियों को मंच देने की कोशिश

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी माधवी सिंह के मुताबिक, बोर्ड की तरफ से वित्तपोषित यूनिट्स और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाने के लिए मंच दिया जा रहा है. इसके साथ ही सहारनपुर के स्थानीय उद्यमियों को भी अपने प्रोडक्ट लाने का मौका मिला है.

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माधवी सिंह बताती हैं कि प्रदर्शनी का मकसद लोगों को ऑर्गेनिक, पर्यावरण के अनुकूल और हाथों से बने प्रोडक्ट्स से जोड़ना है. इसमें अलग-अलग राज्यों की स्थानीय वैरायटी भी शामिल है. राजस्थान के नमकीन प्रोडक्ट्स से लेकर जम्मू-कश्मीर और दूसरे राज्यों के पारंपरिक सामान तक, कई तरह की चीजें यहां मौजूद हैं.

इस आयोजन को वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़कर देखा जा रहा है. कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे उद्यमों से जुड़े लोगों को अपने उत्पाद दिखाने और बेचने का मौका मिले. कंपनी बाग में चल रहे इस मेले में एंट्री निशुल्क है. लोग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक यहां पहुंच सकते हैं. यह आयोजन 29 नवंबर तक चलेगा.

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