अमेरिकी सेना (US Army) ने अपनी पहली ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल बैटरी को पूरी तरह तैयार कर लिया है. इस मिसाइल सिस्टम का नाम डार्क ईगल (Dark Eagle) है. करीब तीन साल की देरी, तकनीकी खामियों और परीक्षण संबंधी मुश्किलों के बाद अब इसे युद्ध में इस्तेमाल के लिए तैयार बताया गया है.

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अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल फ्रैंक लोजानो ने इसकी पुष्टि की. 25 नवंबर को इसकी जानकारी सार्वजनिक हुई. यह उपलब्धि अमेरिका की लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता को मजबूत करेगी. डार्क ईगल अमेरिका का Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) सिस्टम है.

इसे जमीन से मोबाइल लॉन्चर के जरिए दागा जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार और उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की क्षमता है. यह 3,800 मील प्रति घंटे से अधिक की गति यानी लगभग 6115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है. इसकी मारक क्षमता करीब 2775 किलोमीटर बताई गई है.

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हाइपरसोनिक हथियार वे होते हैं जो ध्वनि की गति से कम से कम पांच गुना तेज यानी Mach 5 या उससे अधिक गति से उड़ते हैं. डार्क ईगल में रॉकेट बूस्टर और Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) का इस्तेमाल होता है. बूस्टर मिसाइल को अत्यधिक ऊंचाई और रफ्तार तक पहुंचाता है.

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इसके बाद ग्लाइड बॉडी अलग होकर लक्ष्य की ओर बढ़ती है और उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है. इससे दुश्मन के लिए इसकी सटीक दिशा और संभावित लक्ष्य का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है.

एक बैटरी में आठ मिसाइलें, चार मोबाइल लॉन्चर

एक डार्क ईगल बैटरी में चार मोबाइल Transporter Erector Launchers (TEL) होते हैं. प्रत्येक लॉन्चर पर दो मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं. इस तरह एक बैटरी में कुल आठ मिसाइलें होती हैं. इसके साथ कमांड सेंटर और दूसरे सहायक वाहन भी शामिल होते हैं. मोबाइल लॉन्चर होने के कारण इसे अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया जा सकता है.

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अमेरिकी सेना का लक्ष्य 2023 में ही इस सिस्टम को ऑपरेशनल बनाने का था, लेकिन इंजीनियरिंग समस्याओं, उड़ान परीक्षणों में खामियों और उत्पादन संबंधी परेशानियों के कारण इसमें देरी हुई. अमेरिकी सेना और नौसेना को कुछ समस्याओं के समाधान के लिए मिसाइल उत्पादन भी रोकना पड़ा था.

अब दूसरी बैटरी तैयार की जा रही है, जबकि तीसरी बैटरी का उत्पादन आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है. हालांकि, इनके ऑपरेशनल होने की तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है.

अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह हथियार?

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रूस और चीन पहले ही हाइपरसोनिक हथियारों के क्षेत्र में अपनी क्षमताएं विकसित कर रहे हैं. ऐसे में डार्क ईगल अमेरिका को लंबी दूरी पर संवेदनशील सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर और दूसरे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर तेजी से पारंपरिक हमला करने का विकल्प देता है. इसकी मौजूदगी का अर्थ यह नहीं है कि दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली इसे रोक ही नहीं सकती.

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