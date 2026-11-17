भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार (19 नवंबर) से वेलिंगटन में दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है. पहले टेस्ट से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया की रणनीति का खुलासा किया है. गिल ने साफ कर दिया कि भारतीय टीम इस सीरीज में चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगी. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि प्लेइंग-11 में किन चार गेंदबाजों को जगह मिलेगी.

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गिल ने कहा- हम निश्चित रूप से चार तेज गेंदबाजों के साथ खेलेंगे. हमारे सभी तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यह टीम के लिए सही है.

भारतीय पेस अटैक को जसप्रीत बुमराह की वापसी से मजबूती मिलेगी. हालिया वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को भी टीम में बरकरार रखा गया है. इसके लिए स्पिनर कुलदीप यादव को बाहर रखा गया है.

गिल ने कहा कि टीम को ऐसे गेंदबाज की जरूरत होगी, जो पिच पर गेंद पटककर अतिरिक्त उछाल हासिल कर सके. उनके मुताबिक, तीसरे दिन से पिच सपाट होने लगती है. ऐसे में गेंदबाजों की भूमिका अहम होगी. प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार इस भूमिका में फिट बैठते हैं, लेकिन गुरनूर का प्लेइंग-11 में खेलना अभी तय नहीं है.

Hello from the Basin Reserve 👋 All in readiness for the 1st Test starting November 19th. #NZvIND https://t.co/huuKGk0bDD — BCCI (@BCCI) November 16, 2026

आकाश दीप और अंशुल कंबोज पर भी नजर

तेज गेंदबाजी के विकल्पों में आकाश दीप और प्रसिद्ध कृष्णा का खेलना लगभग तय माना जा रहा है. वहीं, अंशुल कंबोज ने भी टीम की तैयारियों के दौरान हेड कोच गौतम गंभीर और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल का ध्यान खींचा है.

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गिल ने बैट‍िंग कॉम्ब‍िनेशन को लेकर भी अहम संकेत दिए. उन्होंने बताया कि टीम सात स्पेशल‍िस्ट बैटर्स के साथ उतरने की योजना बना रही है. आकाश दीप और अंशुल कंबोज निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं. नीतीश कुमार रेड्डी भी बल्लेबाजी का विकल्प हैं.

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गिल ने कहा, 'हम सात स्पेशल‍िस्ट बैटर्स के साथ खेलने की योजना बना रहे हैं. आठवें और नौवें नंबर पर कौन होगा, यह देखना होगा. आकाश और अंशुल दोनों बल्लेबाजी कर सकते हैं. नीतीश भी बल्लेबाजी कर सकते हैं.'

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पंत की फिटनेस और फॉर्म पर गिल का भरोसा

कप्तान शुभमन गिल ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की फॉर्म और फिटनेस को लेकर उठ रहे सवालों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा कि पंत को लेकर टीम में कोई असमंजस नहीं है. वह 50 टेस्ट खेल चुके हैं और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया में उनके नाम टेस्ट शतक भी है.

वेलिंगटन की हवाओं से तेज गेंदबाजों को चुनौती

गिल ने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को तेज गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि वेलिंगटन में तेज हवाओं का असर बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों पर पड़ता है. हवा के विपरीत गेंदबाजी करने पर तेज गेंदबाजों की काफी ऊर्जा खर्च होती है. इसलिए टीम को गेंदबाजी संयोजन चुनते समय इस पहलू का भी ध्यान रखना होगा.

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भारतीय कप्तान के मुताबिक, न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच को दो हिस्सों में बांटकर देखना चाहिए. शुरुआती दो दिन और आखिरी तीन दिनों की परिस्थितियां अलग होती हैं. शुरुआती दिनों में गेंद से मूवमेंट मिल सकता है, जबकि बाद में पिच सपाट हो जाती है. ऐसे में टीम को ऐसे गेंदबाज की जरूरत होगी, जो लगातार पिच पर गेंद पटक सके.

WTC फाइनल को ध्यान में रखकर की तैयारी

भारत ने इस टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों में भी बदलाव किया है. टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों को वनडे असाइनमेंट से पहले ही हटा लिया गया था, ताकि उन्हें न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में ढलने और लंबे फॉर्मेट की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

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गिल ने कहा, 'अगर हम ये दोनों टेस्ट जीत लेते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) फाइनल खेलने की हमारी संभावना काफी अच्छी होगी. इसी वजह से हमने खिलाड़ियों को वनडे से हटाया, ताकि उन्हें तैयारी का पूरा मौका मिल सके.'

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भारतीय टीम की पहली चुनौती शुरुआती दिनों में न्यूजीलैंड की परिस्थितियों और गेंद की मूवमेंट से निपटने की होगी. इसके बाद पिच के सपाट होने पर बल्लेबाजों को बड़ी पारियां खेलने का मौका मिल सकता है.

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न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.

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