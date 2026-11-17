बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का मुंबई स्थित बंगला 'मन्नत' इन दिनों रिनोवेशन की वजह से चर्चा में है. शाहरुख खान का परिवार अप्रैल 2025 में इस बंगले को छोड़कर दूसरी जगह रहने चला गया था, ताकि मन्नत में मरम्मत और निर्माण का काम कराया जा सके. इस काम के दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है. हालांकि, परिवार कब वापस लौटेगा, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

और पढ़ें

15 सितंबर को शाहरुख खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया था कि वह अपने प्रशंसकों से मिलने के लिए एक नई गैलरी बनवा रहे हैं, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि वहां से वह अपने प्रशंसकों को और भी ज्यादा चमकते हुए नजर आएंगे.

18 करोड़ में खरीदा था मन्नत, अब 300 करोड़ की कीमत का दावा

शाहरुख खान के बंगले मन्नत की कीमत को लेकर भी चर्चा हो रही है, सेलिब्रिटी वेल्थ मैनेजर दीपक हीरो वाजीरानी ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि शाहरुख खान ने यह बंगला करीब 18 करोड़ रुपये में खरीदा था, उनके मुताबिक, आज इसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये हो चुकी है.

अगर इन दोनों अनुमानों को सही माना जाए तो मन्नत की कीमत खरीद के समय के मुकाबले करीब 17 गुना बढ़ चुकी है. हालांकि, शाहरुख खान ने न तो इसकी खरीद कीमत सार्वजनिक की है और न ही मौजूदा बाजार कीमत की पुष्टि की है.

Advertisement

मन्नत में 25 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा विस्तार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मन्नत के पिछले हिस्से में बने एनेक्सी यानी अतिरिक्त भवन में दो मंजिलें और जोड़ी जा रही हैं. इससे करीब 7,000 वर्ग फुट अतिरिक्त जगह मिलेगी. वहीं, मुख्य हेरिटेज बंगले को पहले की तरह ही रखा जाएगा. इस पूरे निर्माण और मरम्मत के काम पर करीब 25 करोड़ रुपये खर्च होने की खबर है. जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को मिली तटीय क्षेत्र की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी थी.

पाली हिल के दो डुप्लेक्स फ्लैट में रह रहा है शाहरुख का परिवार

मन्नत में काम पूरा होने तक शाहरुख खान और उनका परिवार मुंबई के पाली हिल स्थित पूजा कासा में रह रहा है, यहां परिवार ने दो डुप्लेक्स अपार्टमेंट किराये पर लिए हैं, यह इमारत फिल्म निर्माता वाशु भगनानी के परिवार की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दोनों अपार्टमेंट का कुल किराया करीब 24 लाख रुपये महीने है. इस हिसाब से परिवार एक साल में करीब 2.88 करोड़ रुपये किराये पर खर्च कर रहा है. यह रकम मन्नत के विस्तार पर होने वाले अनुमानित 25 करोड़ रुपये के खर्च के दसवें हिस्से से भी ज्यादा है.

Advertisement

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का 250 करोड़ का कृष्णा राज बंगला

शाहरुख खान के अलावा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का घर भी चर्चा में है, दोनों नवंबर 2025 में मुंबई के बांद्रा स्थित अपने नए बंगले कृष्णा राज में शिफ्ट हुए थे. छह मंजिला इस बंगले का नाम रणबीर कपूर की दादी कृष्णा राज कपूर के नाम पर रखा गया है. इस घर को पहले राज कपूर और उनकी पत्नी ने बनवाया था, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बंगले की कीमत करीब 250 करोड़ रुपये है.

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इस बंगले को उनकी बेटी राहा के नाम पर रजिस्टर कराया जाएगा. हालांकि, कपूर परिवार ने न तो इसकी कीमत और न ही मालिकाना हक से जुड़ी इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि की है.

अमिताभ बच्चन के जलसा की कीमत पर भी अलग-अलग दावे

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का मुंबई के जुहू स्थित बंगला 'जलसा' भी देश के महंगे सेलिब्रिटी घरों में शामिल है. हालांकि, इसकी कीमत को लेकर अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं. फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट में जलसा की कीमत करीब 120 करोड़ रुपये बताई गई है.

सेलिब्रिटी बंगलों की कीमतों के दावों की कितनी है सच्चाई?

Advertisement

शाहरुख खान, रणबीर कपूर-आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन के बंगलों की कीमतों को लेकर सामने आने वाले आंकड़े फिलहाल अनुमान पर आधारित हैं,. इन बंगलों की हाल में कोई बिक्री नहीं हुई है, इसलिए इनकी कीमत की पुष्टि किसी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डील से नहीं की जा सकती. इनकी कीमतों के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स, अंदरूनी सूत्रों और वेल्थ मैनेजर के अनुमानों से सामने आए हैं। ऐसे में इन्हें आधिकारिक बाजार कीमत नहीं माना जा सकता.

---- समाप्त ----