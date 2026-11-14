IND vs NZ: टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में बड़ा फेरबदल, कुलदीप यादव रिलीज, इस गेंदबाज की एंट्री

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को 19 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलनी है. इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में बदलाव किया गया है. भारतीय क्रिकेट नियंत्रँ बोर्ड (BCCI) की चयन समिति ने तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है. गुरनूर अब टेस्ट टीम के बाकी सदस्यों के साथ जुड़ेंगे.

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इसके चलते गुरनूर बरार न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट माउंगानुई में रविवार (15 नवंबर) को होने वाले वनडे सीरीज के पांचवें एवं आखिरी मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. बीसीसीआई ने उनकी जगह इस मुकाबले के लिए किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल नहीं किया है. गुरनूर ने भारतीय टीम के लिए 13 वनडे मुकाबले खेलकर 23 विकेट झटके हैं. हालांकि उनका अब तक टेस्ट डेब्यू नहीं हुआ है.

🚨 News 🚨 Gurnoor Brar added to #TeamIndia’s squad for #NZvIND Tests More details on the squad updates ▶️ https://t.co/hYDKOnjK5e https://t.co/wz9kSubfzZ — BCCI (@BCCI) November 14, 2026

वहीं स्पिनर कुलदीप यादव को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है. वह अब भारत में जारी घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 नवंबर से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाना है. वहीं दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में निर्धारित है.

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उधर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वेलिंगटन में टेस्ट टीम के सदस्यों के साथ जुड़ गए हैं. अपडेटेड टीम में पंत के अलावा ध्रुव जुरेल को भी विकेटकीपर के तौर पर जगह मिली है.

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न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.

पांचवें वनडे के लिए भारत की अपडेटेड टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.

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