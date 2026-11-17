पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम की जीत के बाद खिलाड़ियों के जश्न ने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है. मैदान पर कुछ भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार की पूर्व भारतीय कप्तान और चीफ सेलेक्टर रहे दिलीप वेंगसरकर ने कड़ी आलोचना की है. उनका मानना है कि इस तरह का बर्ताव खेल की भावना के खिलाफ है और यंग क्रिकेटरों पर इसका गलत असर पड़ता है.

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दरअसल, शनिवार (14 नवंबर) को पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबला जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े और जमकर जश्न मनाया. इस दौरान एक खिलाड़ी पाकिस्तानी विकेटकीपर के बेहद करीब पहुंचकर उसके सामने चिल्लाया और अपशब्द कहे. वहीं, कुछ अन्य खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम और खिलाड़ियों की तरफ अभद्र इशारे किए. इस घटना पर भारत के क्रिकेट प्रशंसकों के बीच भी बहस शुरू हो गई.

INDIA, AGAINST ALL ODDS! 🫡 From the brink of defeat to the top of Asia! Mohit Ulva delivers a knock to remember, sealing a sensational win for India in the U19 Asia Cup final against Pakistan! 🏆 #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND https://t.co/tcdZduKIs4

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 14, 2026

वेंगसरकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) से बातचीत में कहा- यह गेम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. युवा खिलाड़ी टेलीविजन पर ये सब देखते हैं और फिर अंडर-14, अंडर-16 या अंडर-19 क्रिकेट खेलते समय इसकी नकल करने लगते हैं. अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहां पहुंचेंगे? खिलाड़ियों को मैदान के अंदर और बाहर व्यवहार करना सिखाया जाना चाहिए. इसके लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA/COE) या दूसरे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है.'

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पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने माना कि भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में भावनाएं काफी हावी रहती हैं, लेकिन इससे अनुचित व्यवहार को सही नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा, 'मैं समझता हूं कि भारत-पाकिस्तान मैच काफी भावनात्मक होते हैं और जुनून चरम पर रहता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अस्वीकार्य तरीके से व्यवहार करें. इससे युवा खिलाड़ियों के सामने गलत उदाहरण पेश होता है.'

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मुंबई में जमीनी स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने में सक्रिय वेंगसरकर ने बताया कि उन्हें अपनी क्रिकेट अकादमियों में भी इस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा, 'मैं अपनी अकादमियों में भी यही चीज देखता हूं. जब भी कोई टीम जीतती है तो खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़ते हैं, स्टंप उखाड़ लेते हैं और नाचने लगते हैं. पहले ऐसा नहीं होता था. वे टेलीविजन पर इस तरह के सीन देखते हैं और फिर उनकी नकल करते हैं.'

ICC और ACC से सख्त कार्रवाई की मांग

वेंगसरकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC), एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और मैच रेफरी से खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर क्ल‍ियर मैसेज देने की मांग की. उन्होंने कहा कि खेल में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक मजबूत आचार संहिता (Code of Conduct) होनी चाहिए.

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उनके मुताबिक, हर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अधिकारियों को खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए. चाहे खिलाड़ी अंडर-19, अंडर-17 या अंडर-23 स्तर के हों, उन्हें साफ तौर पर बताया जाना चाहिए कि मैदान पर किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य है और क्या नहीं.

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70 वर्षीय वेंगसरकर ने यह भी कहा कि आखिरी गेंद पर जीत जैसे रोमांचक मुकाबलों के बाद खिलाड़ियों के जश्न को नियंत्रित करना मैच अधिकारियों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोचों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.

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उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा- मैंने कुछ साल पहले बांग्लादेश को भी ऐसा करते देखा था (2020 अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल). इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ऐसा किया और अब भारत ने भी वही किया है. इसकी कोई सफाई नहीं हो सकती. किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए.'

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वेंगसरकर ने अंत में कहा कि सबसे जरूरी है सही उदाहरण पेश करना, क्योंकि यंग क्रिकेटर टॉप ेवल पर खेलने वाले खिलाड़ियों को लगातार देखते हैं और उनसे ही सीखते हैं.

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