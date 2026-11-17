बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अकवान सक्रिय है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यह प्रणाली डीप डिप्रेशन से आगे बढ़कर चक्रवाती तूफान बन चुकी है. यह वर्तमान में चेन्नई से करीब 610 किलोमीटर पूर्व, मछलीपट्टनम से 660 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम से 670 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और ओडिशा के गोपालपुर से 790 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है.

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पिछले कुछ घंटों में यह लगभग स्थिर रहा या धीमी गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है. आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन के अनुसार यह साइक्लोनिक सिस्टम आज शाम तक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकती है. वातावरण में मध्यम अनुकूल परिस्थितियां हैं जैसे गर्म समुद्री सतह का तापमान और मध्यम विंड शीयर, जो इसकी तीव्रता बढ़ाने में मदद कर रही हैं.

मौसम विभाग का अनुमान है कि अकवान गुरुवार सुबह तक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बन जाएगा. यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए शुक्रवार दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश तट पर नेल्लोर और तुनी के बीच लैंडफॉल करेगा. लैंडफॉल के समय हवाएं 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी जबकि झोंके 145 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं.

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CS Akvan over central adj westcentral BoB at 0530IST 17 Nov 610km E of Chennai 630km NE of Trincomalee 660km SE of Machilipatnam 670km SSE of Visakhapatnam 790km S of Gopalpur. Likely SCS today VSCS on 19th. Crossing AP coast as VSCS on 20th Nov. https://t.co/Qc2SeQNUPU — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 17, 2026

यह आंध्र प्रदेश के लिए हाल के हफ्तों में तीसरा चक्रवात है. इससे पहले अर्नब और मुरासु ने भी राज्य को प्रभावित किया था. सिस्टम मछलीपट्टनम की ओर बढ़ सकता है लेकिन अंतिम बिंदु बदल सकता है. तटीय क्षेत्रों में तूफानी लहरें एक से दो मीटर तक ऊंची हो सकती हैं जिससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा है.

वर्षा और प्रभाव का अनुमान

चक्रवात के प्रभाव से बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. गुरुवार और शुक्रवार को अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है. कुछ जिलों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है. तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है.

तेज हवाओं से पेड़ उखड़ सकते हैं, बिजली के तार टूट सकते हैं और घरों को नुकसान पहुंच सकता है. समुद्र की स्थिति खराब रहेगी इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है. कृषि कार्यों में लगे किसानों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है क्योंकि फसलों को नुकसान हो सकता है.

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आंध्र प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. आपदा प्रबंधन टीमें सक्रिय हैं. लोगों को तटीय इलाकों में सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. सहायता के लिए व्हाट्सएप नंबर 9552300009 पर संपर्क किया जा सकता है.

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आपातकालीन स्थिति में टोल फ्री नंबर 112, 1070 और 18004250101 डायल करें. मछुआरों और नाविकों को तुरंत किनारे लौटने या समुद्र न जाने को कहा गया है. स्थानीय प्रशासन निकासी की योजनाएं बना रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके.

यह चक्रवात उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान आया है जब बंगाल की खाड़ी में ऐसी प्रणालियां आम हैं. गर्म समुद्री पानी इसकी तीव्रता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है. हालांकि लैंडफॉल का सटीक बिंदु अभी पूरी तरह निश्चित नहीं है लेकिन नेल्लोर से काकीनाडा तक का इलाका सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है.

लोगों को आधिकारिक अपडेट पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि रास्ता बदल सकता है. इमारतों को मजबूत करें, जरूरी सामान तैयार रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें. कृषि क्षेत्रों में फसल सुरक्षा के उपाय करें. कुल मिलाकर समय पर तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है. मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और अपडेट जारी कर रहा है.

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तैयारी की समीक्षा की

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अमरवती में अधिकारियों के साथ टेलीकांफ्रेंस कर चक्रवात अकवान की गति और राज्य की तैयारी की समीक्षा की.

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि चक्रवात 3 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है और इसकी तीव्रता मंगलवार शाम तक साफ हो जाएगी.

आरटीजीएस अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यह प्रणाली शाम तक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकती है.

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अधिकारियों के अनुसार चक्रवात की वर्तमान स्थिति...

चेन्नई से 610 किमी

मछलीपट्टनम से 660 किमी

विशाखापत्तनम से 670 किमी

ओडिशा के गोपालपुर से 790 किमी

19 और 20 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है. चक्रवात के करीब आने पर तेज और झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं. नायडू ने कहा कि यह राज्य पर हाल के दिनों में असर डालने वाला तीसरा चक्रवात होगा. अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों पर इसका प्रभाव कम से कम रखा जाए. उन्होंने अधिकारियों को नियमित मौसम चेतावनी जारी करने और स्वर्ण ग्राम व स्वर्ण वार्ड कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशील क्षेत्रों के निवासियों को सीधे जानकारी दें.

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मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है...

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गिरे हुए पेड़ों और बिजली के खंभों को तुरंत हटाया जाए, जरूरी सेवाएं बहाल की जाएं और जहां जरूरत हो वहां बचाव व पुनर्वास कार्य किए जाएं.

उन्होंने वास्तविक समय में नुकसान का आकलन करने और तालाबों व नहरों में बाढ़ व रुकावट से बचने के लिए पूर्व सावधानियां बरतने को भी कहा.

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