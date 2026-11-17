दुनिया की टू-व्हीलर इंडस्ट्री में अब तक जापानी कंपनियों का दबदबा रहा है. लेकिन अब इस तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारत की दो दिग्गज कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां पीछे छूट गई हैं. दुनिया भर में इन दो भारतीय कंपनियों का डंका बजा है और ये दोनों कंपनियां दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी टू-व्हीलर ब्रांड बन गई हैं.

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अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच बिक्री के मामले में हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की दूसरी और टीवीएस मोटर तीसरी सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी बनी है. खास बात यह है कि इन दोनों भारतीय कंपनियों ने जापान के दिग्गज ब्रांड Yamaha को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है. हालांकि, पहले नंबर पर अब भी Honda का कब्जा बरकरार है.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान होंडा ने दुनियाभर में कुल 1.19 करोड़ टू-व्हीलर्स बेचे हैं. जो पिछले साल के अप्रैल-सितंबर के बीच करीब 1.076 करोड़ यूनिट्स थे. इस तरह होंडा की बिक्री में सालाना आधार पर 10.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.



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Hero MotoCorp ने 35.5 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर कब्जा किया है. वहीं टीवीएस मोटर कंपनी अप्रैल से सितंबर के बीच कुल 34 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ ग्लोबल रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. लंबे समय से दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल जापानी दोपहिया कंपनी यामाहा मोटर ने इस दौरान केवल 28.9 लाख यूनिट्स की बिक्री की और कंपनी चौथे पायदान पर खिसक गई है.

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Honda का दबदबा कायम

दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी Honda की सफलता में एशियाई बाजार की सबसे अहम भूमिका है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कंपनी की कुल बिक्री में से 1.011 करोड़ यूनिट्स अकेले एशिया में बिकीं. यह होंडा की ग्लोबल सेल का करीब 84.9 फीसदी हिस्सा है. भारत में होंडा की सहयोगी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भी इस दौरान शानदार प्रदर्शन किया. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने अप्रैल से सितंबर के बीच भारत में कुल 30,44,072 टू-व्हीलर्स बेचे.

एशिया के अलावा होंडा ने दूसरे उभरते बाजारों में 12.1 लाख यूनिट्स की बिक्री की. वहीं, उत्तरी अमेरिका में 2.90 लाख, यूरोप में 2.15 लाख और जापान में 76 हजार यूनिट्स बेचीं.

Hero ने पकड़ी रफ्तार

देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के हिस्से में ये सफलता अचानक नहीं आई है. कंपनी ने लगातार दो तिमाहियों में शानदार बिक्री दर्ज करते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी का स्थान हासिल किया है. फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही यानी Q1FY27 में हीरो मोटोकॉर्प ने 16.77 लाख टू-व्हीलर्स बेचे. पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी की बिक्री 13.67 लाख यूनिट्स थी. इस तरह कंपनी ने सालाना आधार पर 23 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की.



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इसके बाद दूसरी तिमाही यानी Q2FY27 (जुलाई से सितंबर) में भी कंपनी की बिक्री का सिलसिला जारी रहा. इस दौरान हीरो ने 18.68 लाख यूनिट्स वाहनों की बिक्री की है, जो पिछले साल के इस समय के मुकाबले 10 फीसदी ज्यादा और पिछली तिमाही से 11 फीसदी अधिक है. इस तरह अप्रैल से सितंबर 2026 तक कंपनी की कुल बिक्री 35.45 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई.

Hero MotoCorp और होंडा के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है. Photo: ITG

टीवीएस भी कम नहीं...

दुनिया की टॉप-4 टू-व्हीलर कंपनियों में TVS Motor ने सबसे तेज रफ्तार से तरक्की की है. कंपनी ने अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान 34 लाख टू-व्हीलर्स बेचे, जबकि पिछले साल इसी टाइम पीरियड में यह आंकड़ा 27 लाख यूनिट्स था. यानी टीवीएस की बिक्री में सालाना आधार पर 27 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी हुई है. कंपनी की इस सफलता में घरेलू बाजार के साथ इंटरनेशनल बिजनेस का भी बड़ा योगदान रहा है. टीवीएस लगातार यूरोप, लैटिन अमेरिका और दूसरे उभरते बाजारों में अपनी प्रजेंस बढ़ा रहा है.



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जापान की यामाहा के लिए भी अप्रैल से सितंबर का समय काफी बेहतर रहा है. कंपनी ने इस दौरान 28.89 लाख टू-व्हीलर्स बेचे, जबकि पिछले साल इसी टाइम पीरियड में यह आंकड़ा 26.49 लाख यूनिट्स था. यानी कंपनी की बिक्री में 9.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. एशियाई बाजार में यामाहा ने 22.89 लाख यूनिट्स की बिक्री की. इसके बावजूद कंपनी की ग्रोथ हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस के मुकाबले काफी धीमी रही. यही वजह है कि यामाहा को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी का स्थान गंवाना पड़ा और वह चौथे नंबर पर पहुंच गई.

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भारतीय कंपनियों ने बदली तस्वीर

भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू-व्हीलर बाजार है. यहां हर साल करोड़ों बाइक और स्कूटर खरीदे जाते हैं. इसके अलावा भारतीय कंपनियां अब तेजी से दूसरे देशों में भी अपने कारोबार का बढ़ा रही हैं. हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस की ग्लोबल रैंकिंग में हुई यह छलांग इसी बदलती तस्वीर को दिखाती है. एक समय था जब दुनिया की टू-व्हीलर इंडस्ट्री में Honda और Yamaha जैसी जापानी कंपनियों का दबदबा हुआ करता था. लेकिन अब भारतीय कंपनियां इस मुकाबले में मजबूती से आगे आ रही हैं. हालांकि, होंडा को पहले स्थान से हटाना अभी भी भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती है. बिक्री के आंकड़ों में होंडा और बाकी कंपनियों के बीच काफी बड़ा अंतर है. लेकिन इतना जरूर है कि ग्लोबल टू-व्हीलर बाजार में भारत की ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है.

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