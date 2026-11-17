न्यूजीलैंड की पिचों पर हरी घास देखकर बल्लेबाजों के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर गेंद कितना स्विंग करेगी, कितना उछलेगी और कितनी सीम होगी. तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाने वाली इन पिचों पर भारत के बल्लेबाजों की परीक्षा भी तय मानी जा रही है. लेकिन न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र की मानें तो पिच का हरा रंग पूरी कहानी नहीं बताता. टेस्ट मैच जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, बल्लेबाजी के लिए हालात बेहतर होते जाते हैं और बड़े स्कोर बनाने के मौके भी मिलते हैं.

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले रचिन ने पिचों के मिजाज को लेकर अपनी राय रखी है. उनका मानना है कि न्यूजीलैंड में नई गेंद हमेशा तेज गेंदबाजों को मदद देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बल्लेबाजों के लिए पूरे मैच में मुश्किलें बनी रहेंगी. एक बार शुरुआती चुनौती से पार पाने और क्रीज पर टिकने के बाद बल्लेबाज यहां बड़ी पारियां खेल सकते हैं.

रचिन ने कहा, 'लोग अक्सर कहते हैं कि न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट पिच देखने में जितनी मुश्किल लगती है, उतनी होती नहीं है. घास की परत और हरा रंग देखकर लगता है कि गेंद कितना स्विंग करेगी, उछलेगी या सीम होगी. लेकिन यह एक सामान्य टेस्ट विकेट है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिलना स्वाभाविक है.'

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उन्होंने वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां पिछले कुछ वर्षों में शानदार स्कोर बने हैं और बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले हैं. उन्हें आगामी टेस्ट के लिए भी अच्छी पिच की उम्मीद है, जहां गेंद में अच्छा उछाल और कैरी होगा. हालांकि, तेज गेंदबाजों का दबदबा रहने की संभावना से उन्होंने इनकार नहीं किया. उनके मुताबिक स्पिन गेंदबाजों को भी बीच-बीच में मदद मिल सकती है.

... आठ हफ्ते बाद मैदान पर लौटेंगे रचिन

रचिन के लिए यह टेस्ट मुकाबला व्यक्तिगत तौर पर भी खास है. कंधा खिसकने के कारण वह करीब आठ सप्ताह तक क्रिकेट से दूर रहे. इस दौरान उन्हें अपने साथियों को टीवी पर खेलते देखना पड़ा. उन्होंने कहा कि टीम को खेलते देखकर मैदान पर उतरने का मन करता था. अब तीन महीने बाद अपने घरेलू मैदान वेलिंगटन में वापसी को लेकर वह बेहद उत्साहित हैं.

रिहैबिलिटेशन के दौरान डॉक्टरों, फिजियोथेरेपिस्ट और फिटनेस प्रशिक्षकों ने उनकी मदद की. पिछले तीन-चार सप्ताह से उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्यास भी शुरू कर दिया था. रचिन ने बताया कि बेसिन रिजर्व की तेज उत्तरी हवाओं से वह अच्छी तरह परिचित हैं. वेलिंगटन के लिए काफी क्रिकेट खेलने के कारण उन्हें पता है कि इन हवाओं में बल्लेबाजी के दौरान अपना स्टांस थोड़ा चौड़ा रखना, शरीर को नीचे रखना और मजबूत संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है.

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भारत को हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे

रचिन ने भारतीय टीम की ताकत को भी स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत टीम है और उसके खिलाफ मुकाबला हमेशा प्रतिस्पर्धी रहने की उम्मीद थी. वनडे सीरीज में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की उन्होंने तारीफ की. हालांकि, न्यूजीलैंड का ध्यान अपनी ताकत और अपनी रणनीति पर रहेगा.

भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के बाद न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. इस तरह टीम के सामने छह अहम टेस्ट मुकाबले हैं. रचिन का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ हालिया अच्छे प्रदर्शन से टीम को आत्मविश्वास मिलेगा. टेस्ट टीम के माहौल और आपसी तालमेल को उन्होंने खास बताया. उनके मुताबिक देश के लिए टेस्ट कैप पहनने और इस प्रारूप में खेलने का अनुभव बाकी प्रारूपों और फ्रेंचाइजी क्रिकेट से अलग है.

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