ब्रिटेन के शाही परिवार की शान-ओ-शौकत पूरी दुनिया में मशहूर है. वे लोग अक्सर इंग्लैंड में बग्गियों और महंगी-महंगी कारों में घूमते दिखते हैं. इस तरह की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन इस बार प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन का एक ऐसा अंदाज सामने आया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. महंगी गाड़ियों और शाही काफिले को छोड़कर प्रिंस विलियम मुंबई में खुद 'ऑटो रिक्शा' चलाते नजर आए. इतना ही नहीं, इस देसी सवारी में उनके साथ पीछे की सीट पर पत्नी केट मिडलटन भी बैठी दिखाई दीं. दोनों का यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है.

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दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रिंस विलियम 'द अर्थशॉट प्राइज' (The Earthshot Prize) लिखा हरे रंग का ऑटो रिक्शा चलाकर मुंबई के एक इवेंट में पहुंचते नजर आ रहे हैं. वहीं, प्रिंसेस केट मिडलटन पीछे बैठकर इस सफर का आनंद लेती दिखीं. इवेंट में पहुंचने के बाद प्रिंस विलियम ने पहले ड्राइविंग सीट से उतरकर पत्नी के लिए ऑटो का दरवाजा खोला. इसके बाद केट मुस्कुराते हुए बाहर निकलीं और दोनों हाथों में हाथ डालकर कार्यक्रम में एंट्री करते नजर आए. शाही जोड़े का यह अंदाज उनके रॉयल रुतबे से बिल्कुल अलग और काफी दिलचस्प लगा.



'द अर्थशॉट प्राइज' लिखे ऑटो में पहुंचे प्रिंस विलियम

वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान जिस चीज ने खींचा, वह प्रिंस विलियम का 'ऑटो रिक्शा' चलाना है. ऑटो पर 'द अर्थशॉट प्राइज' लिखा हुआ नजर आ रहा है. प्रिंस विलियम ने साल 2020 में अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की थी. इसका मकसद पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने वाले लोगों और ऑर्गनाइजेशंस को बढ़ावा देना है. इस पहल का मकसद पर्यावरण को बचाने और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए नए और बेहतर तरीके खोजने को बढ़ावा देना है. ऐसे में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से इवेंट में पहुंचना भी पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का संदेश देता नजर आया.

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पत्नी के लिए खोला दरवाजा, हाथों में हाथ डालकर की एंट्री

ऑटो से उतरने के बाद प्रिंस विलियम ने जिस तरह केट मिडलटन के लिए दरवाजा खोला. वह पहले खुद ड्राइविंग सीट से नीचे उतरे और फिर पत्नी को उतरने में मदद की. केट इस पल में बेहद खुश नजर आईं. इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामा और साथ-साथ इवेंट में जाते दिखे.



केट का एलिगेंट लुक, प्रिंस विलियम भी लगे हैंडसम

इवेंट में पहुंचने के दौरान दोनों का लुक भी काफी चर्चा में रहा. प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने अपने लुक को बेहद क्लासी और सोबर रखा था. प्रिंस विलियम लाइट ब्लू और वाइट स्ट्राइप्स वाले फॉर्मल ब्लेजर में नजर आए. इसके साथ उन्होंने सफेद शर्ट, डार्क कलर की पैंट पहनी थी. अपने फॉर्मल लुक को कंप्लीट करने के लिए प्रिंस विलियम ने क्लासिक फॉर्मल शूज पहने थे. उनका पूरा लुक काफी स्मार्ट और सोफिस्टिकेटेड लग रहा था.



वहीं, प्रिंसेस केट लेमन-येलो कलर के पैंट-सूट में बेहद खूबसूरत नजर आईं. उनके खुले बाल, सटल मेकअप और सादगी भरे अंदाज ने उनके लुक को और भी खास बना दिया. उन्होंने अपने आउटफिट को बिना ज्यादा एक्सेसरीज के एलिगेंट टच दिया.

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प्रिंस विलियम ने साल 2020 में 'द अर्थशॉट प्राइज' की शुरुआत की थी. इसके जरिए प्रदूषण कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, पेड़-पौधों और जानवरों को बचाने जैसे कामों को बढ़ावा दिया जाता है. ऐसे में प्रिंस विलियम का इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलाकर कार्यक्रम में पहुंचना भी पर्यावरण बचाने का संदेश देता नजर आया.



पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे विलियम और केट

बता दें कि प्रिंस विलियम और केट मिडलटन इन दिनों भारत दौरे पर हैं. दोनों मुंबई में 'द अर्थशॉट प्राइज 2026' से जुड़े इवेंट में शामिल होने पहुंचे हैं. 17 नवंबर को उन्होंने मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पर इस साल के 15 फाइनलिस्ट से मुलाकात की. ये सभी लोग पर्यावरण को बचाने और उससे जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं.

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