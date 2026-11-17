कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को अब इटली की राजनीतिक पार्टी 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' का भी समर्थन मिल गया है. इस पहले इसी पार्टी के नेता गियाकोमो फिलिबेक ने राहुल गांधी के कार्यक्रम में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया था. अब पूरी पार्टी ने बयान जारी करते हुए इस मामले में कांग्रेस के रुख का समर्थन किया है.

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पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे भारत के लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और इसी अधिकार से वे इस मुद्दे को उठा रहे हैं. उन्होंने बिहार के SIR का भी जिक्र किया. पार्टी का कहना है कि बिहार SIR के दौरान करीब 60 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए. साथ ही, गियाकोमो फिलिबेक के बयान का समर्थन करते हुए पार्टी ने कहा कि हैदराबाद में उनके बयान के बाद उन्हें व्यक्तिगत हमलों का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं, गियाकोमो ने कहा है कि बीजेपी उन्हें चुप नहीं करा सकती और वह अपनी बात पर कायम हैं.

गियाकोमो ने क्या कहा था

बता दें, गियाकोमो फिलिबेक आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल थे. इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी मौजूद थे. इस कार्यक्रम में यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव गियाकोमो फिलिबेक ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए.

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उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और इसे बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े होने की जरूरत है. उन्होंने राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अभियान का समर्थन किया और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत की वकालत की. इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से कांग्रेस का नारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' भी दोहराया और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया.

उनकी इन टिप्पणियों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की आलोचना की. कुछ भारतीय राजनेताओं ने इस बारे में शिकायतें भी दर्ज कराईं.

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