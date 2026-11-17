भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है. 1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान ने कोहली के इस फैसले को उनके करियर की सबसे बड़ी गलती बताया.

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उनका मानना है कि शानदार फिटनेस के चलते विराट अभी टेस्ट क्रिकेट में काफी योगदान दे सकते थे. कपिल ने यहां तक कहा कि कोहली को अपने इस फैसले पर 10 साल बाद पछतावा हो सकता है.

कपिल देव ने मिड-डे को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मुझे लगता है कि विराट कोहली ने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती की है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. उन्हें 10 साल बाद अपने इस फैसले पर पछतावा होगा. उन्हें संन्यास नहीं लेना चाहिए था. कोहली की फिटनेस उनके साथ है और उनकी फिटनेस किसी भी दूसरे खिलाड़ी से कहीं बेहतर है.'

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि कोहली फिटनेस के मामले में 25 साल के खिलाड़ी को भी चुनौती दे सकते हैं. उन्होंने मुश्किल दौर में संन्यास लेने के बजाय टीम में वापसी के लिए संघर्ष करने की सलाह दी.



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कपिल ने कहा, 'वह फिटनेस में 25 साल के क्रिकेटर को भी चुनौती दे सकते हैं. गुस्से में आकर संन्यास लेना सही नहीं है. खिलाड़ियों को मोहिंदर अमरनाथ जैसा होना चाहिए. उन्हें कई बार टीम से बाहर किया गया, लेकिन वह वापस आए और खुद को साबित किया.'

कपिल ने मोहिंदर अमरनाथ का उदाहरण देकर समझाया कि टीम से बाहर होने या मुश्किल दौर आने पर हार मानने के बजाय वापसी की कोशिश करनी चाहिए. अमरनाथ भारतीय टीम से कई बार बाहर हुए, लेकिन हर बार वापसी करके अपनी जगह साबित की. कपिल का मानना है कि विराट भी ऐसा कर सकते थे.

विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. उनका टेस्ट करियर 123 मैचों का रहा, जिसमें उन्होंने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए. इस फॉर्मेट में उनका आखिरी मुकाबला 3 जनवरी 2025 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था.

कोहली इससे पहले 2024 में भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास के बाद अब वह इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. भारतीय टीम की वनडे सेटअप में वह अब भी अहम खिलाड़ी हैं.

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अब कब होगी कोहली की मैदान पर वापसी?

कोहली 13 दिसंबर से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में मैदान पर वापसी करने वाले हैं. इस साल वनडे में उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा है. उन्होंने 14 मैचों की 13 पारियों में 53.17 की औसत और 118 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 638 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और चार अर्धशतक निकले हैं.

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