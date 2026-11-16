'इतनी घास तो मेरे घोड़े भी नहीं खाते...', न्यूजीलैंड संग टेस्ट सीरीज से पहले रवींद्र जडेजा ने उड़ाया पिच का मजाक, VIDEO

रवींद्र जडेजा न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ टेस्ट सीरीज से पहले प्रैक्ट‍िस वीड‍ियो शेयर किया है. जहां न्यूजीलैंड की पिच पर घास देखकर उन्होंने ऐसा कमेंट किया किया, जिसकी चर्चा हो रही है.

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37 साल के स्टार ऑलराउंडर ने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले प्रैक्टिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने पिच पर मौजूद घास को लेकर अपने खास अंदाज में मजे भी लिए. जडेजा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'इतनी घास तो मेरे घोड़े भी नहीं खाते जितनी पिच पर है!'

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उनकी इस मजेदार टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इस घास को सिर्फ आपकी तलवार (बल्ले) की धार काट सकती है, महाराज.

वहीं, एक अन्य यूजर ने उन्हें रॉयल रविंद्र बाहुबली बताया. पोस्ट पर कई लोगों ने दिल और फायर इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैंस ने भी जडेजा के लिए प्यार जाहिर किया.

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दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा भारत

भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. पहला मुकाबला 19 नवंबर को वेलिंगटन के सेलो बेसिन रिजर्व में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर को क्राइस्टचर्च के हेग्ली ओवल में खेला जाएगा. दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे शुरू होंगे. इस सीरीज में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि केएल राहुल को उप-कप्तान बनाया गया है.

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न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.



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