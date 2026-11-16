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'इतनी घास तो मेरे घोड़े भी नहीं खाते...', न्यूजीलैंड संग टेस्ट सीरीज से पहले रवींद्र जडेजा ने उड़ाया पिच का मजाक, VIDEO

न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले रवींद्र जडेजा ने प्रैक्टिस का वीडियो शेयर किया है. इस दौरान उन्होंने पिच पर मौजूद घास को लेकर मजेदार अंदाज में टिप्पणी की. जडेजा ने लिखा कि इतनी घास तो उनके घोड़े भी नहीं खाते. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 19 नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा.

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न्यूजीलैंड की पिच पर इतनी घास क्यों? जडेजा ने उठाए सवाल ( Photo: Instagram/@theroyaljadeja)
न्यूजीलैंड की पिच पर इतनी घास क्यों? जडेजा ने उठाए सवाल ( Photo: Instagram/@theroyaljadeja)

रवींद्र जडेजा न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ टेस्ट सीरीज से पहले प्रैक्ट‍िस वीड‍ियो शेयर किया है. जहां न्यूजीलैंड की पिच पर घास देखकर उन्होंने ऐसा कमेंट किया किया, जिसकी चर्चा हो रही है. 

37 साल के स्टार ऑलराउंडर ने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले प्रैक्टिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने पिच पर मौजूद घास को लेकर अपने खास अंदाज में मजे भी लिए. जडेजा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'इतनी घास तो मेरे घोड़े भी नहीं खाते जितनी पिच पर है!'
यह भी पढ़ें: IND vs NZ: श्रेयस अय्यर ने की व‍िराट कोहली की 'बेइज्जती'? मैदान पर बात अनसुनी कर आगे बढ़े, VIDEO

उनकी इस मजेदार टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इस घास को सिर्फ आपकी तलवार (बल्ले) की धार काट सकती है, महाराज.

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वहीं, एक अन्य यूजर ने उन्हें रॉयल रविंद्र बाहुबली बताया. पोस्ट पर कई लोगों ने दिल और फायर इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैंस ने भी जडेजा के लिए प्यार जाहिर किया.

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दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा भारत
भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. पहला मुकाबला 19 नवंबर को वेलिंगटन के सेलो बेसिन रिजर्व में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर को क्राइस्टचर्च के हेग्ली ओवल में खेला जाएगा. दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे शुरू होंगे. इस सीरीज में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि केएल राहुल को उप-कप्तान बनाया गया है.
यह भी पढ़ें: IND vs NZ: 210 का टारगेट भी चेज नहीं कर पाया न्यूजीलैंड, कहां हुई गलती? कीवी कप्तान म‍िचेल सेंटनर ने इन पर फोड़ा हार का ठीकरा

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.
 

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