दिल्ली टेस्ट का वो 'स्मॉग ड्रामा'... जब ऑक्सीजन सिलेंडर तक मंगवाने पड़े, मैदान पर ही उल्टी करने लगे खिलाड़ी

भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से हो रहा है. टीम इंडिया फिलहाल WTC 2025-27 की अंक तालिका में 9 टेस्ट मैचों में सिर्फ 4 जीत के साथ पांचवें स्थान पर है. उस हिसाब से यह टेस्ट सीरीज टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है.

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इन दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट में एक विवादित मुकाबला भी खेला जा चुका है. साल 2017 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला (अब अरुण जेटली स्टेडियम) में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे विवादित मुकाबलों में गिना जाता है.

उस समय दिल्ली की जहरीली हवा ने खिलाड़ियों की हालत बिगाड़ दी थी. मैच के दौरान कई श्रीलंकाई खिलाड़ी सांस लेने में तकलीफ से जूझने लगे. कुछ खिलाड़ियों ने मैदान पर मास्क पहनकर खेला, जबकि तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल और धनंजय डी सिल्वा को उल्टियां होने लगीं.

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हालात इतने खराब थे कि दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए ताकि खिलाड़ियों को राहत मिल सके. दिलचस्प बात यह रही कि सिर्फ श्रीलंकाई खिलाड़ी ही नहीं, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी मैच के दौरान मैदान पर उल्टी करते नजर आए.

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खराब एयर क्वालिटी की वजह से खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और इस घटना ने दुनिया भर में दिल्ली के प्रदूषण पर सवाल खड़े कर दिए. उस टेस्ट के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई.

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श्रीलंका टीम मैनेजमेंट ने भविष्य में मैच कराने से पहले एयर क्वालिटी की जांच अनिवार्य करने की मांग उठाई, जबकि मेडिकल विशेषज्ञों ने भी ऐसे हालात में अंतरराष्ट्रीय मैच कराने पर चिंता जताई.

मैच की बात करें तो दिल्ली टेस्ट का कोई नतीजा नहीं निकला और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 536 रन बनाकर घोषित की.

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कप्तान विराट कोहली ने शानदार 243 रनों की पारी खेली, जबकि मुरली विजय ने 155 रन बनाए. रोहित शर्मा ने भी 65 रनों का अहम योगदान दिया.

जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 373 रनों पर सिमट गई. कप्तान दिनेश चांदीमल ने 164 और एंजेलो मैथ्यूज ने 111 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके.

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फिर भारत ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 246 रन बनाकर पारी घोषित की. शिखर धवन ने 67 रन बनाए, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 50-50 रनों की पारियां खेलीं.

386 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने खराब हवा और खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ने के बावजूद संघर्ष जारी रखा. धनंजय डी सिल्वा ने रिटायर्ड हर्ट होने से पहले 119 रनों की जुझारू पारी खेली, जबकि रोशेन सिल्वा (74) और निरोशन डिकवेला (44) ने भी अहम योगदान दिया. आखिरकार श्रीलंकाई बल्लेबाजों के इस संघर्ष की बदौलत मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ.

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