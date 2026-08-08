scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

₹2.70 लाख के नोटों से सजी अनोखी कांवड़! सहारनपुर में देखने के लिए उमड़ी भीड़, UP पुलिस बनी सुरक्षा कवच

सहारनपुर में सावन के दौरान हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रही एक अनोखी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इस कांवड़ पर 500 से लेकर 10 रुपये तक के नोट लगाए गए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 2.70 लाख रुपये हैं. दूसरी कांवड़ 50 हजार रुपये से सजाई गई है. सुरक्षा के लिए यूपी पुलिसकर्मी लगातार साथ चल रहे हैं.

Advertisement
X
यूपी में एंट्री के बाद पुलिस का पहरा.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
यूपी में एंट्री के बाद पुलिस का पहरा.(Photo: Rahul Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सावन के महीने में हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे कांवड़ियों के बीच एक अनोखी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इस कांवड़ को अलग-अलग मूल्यवर्ग के नोटों से सजाया गया है. इसमें 500, 200, 100, 50 और 10 रुपये के नोट लगाए गए हैं.

एक कांवड़ पर करीब 2 लाख 70 हजार रुपये के नोट लगाए गए हैं, जबकि दूसरी कांवड़ लगभग 50 हजार रुपये की रकम से सजाई गई है. रास्ते से गुजरते समय इन कांवड़ों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है. कई लोग इन्हें देखने के साथ छूने के लिए भी पहुंच रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर की लकड़ी का दुनिया में डंका, ODOP से कारीगरों को मिला सहारा, 'वुडन सिटी' के कारोबार ने पकड़ी रफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

saharanpur kanwar yatra note
कांवड़ पर लगे लाखों के नोट, सुरक्षा में जुटी UP पुलिस!
Love मैरिज के बाद हादसे ने छीना जीवनसाथी.(Photo:ITG)
'अगले जन्म में फिर मिले आपका साथ...', रजनी की कांवड़ देख भावुक हुए लोग
सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए लगाई गईं थाई मसाज मशीनें. (Photo: ITG)
थाई मसाज, मालिश और मेडिकल हेल्प... कांवड़ियों के लिए लगा अनोखा कैंप
हाईटेक शिविर में डांस करते शिवभक्त. (Photo: Screengrabs)
सेवा भी, सुविधा भी... कांवड़ियों के लिए आकर्षण बना ये हाईटेक शिविर
नंदी के साथ निकले हैं हरियाणा के रोशन लाल. (Photo: Screengrab)
नंदी का साथ और 800 KM की यात्रा... अनोखे कांवड़िये की कहानी

हरिद्वार से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तरफ जाने वाले लाखों कांवड़िए इन दिनों सहारनपुर से होकर गुजर रहे हैं. इसी दौरान नोटों से सजी इन कांवड़ों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. कांवड़ियों के मुताबिक, रात के वक्त भी काफी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचते हैं, जिसके चलते उन्हें इसकी सुरक्षा के लिए जागना पड़ता है.

Advertisement

यूपी में एंट्री के बाद पुलिस का पहरा

नोटों से सजी कांवड़ की सुरक्षा के लिए यूपी में प्रवेश करने के बाद पुलिसकर्मी भी लगातार साथ चल रहे हैं. जिस थाना क्षेत्र से कांवड़ गुजरती है, वहां की पुलिस उसे अगली पुलिस चौकी तक सुरक्षा देती है. इसके बाद अगले क्षेत्र की पुलिस जिम्मेदारी संभाल लेती है.

सहारनपुर

कांवड़िया मोनू ने बताया कि उनकी 2 लाख 70 हजार रुपये की कांवड़ को तैयार करने में करीब दो दिन लगे. इसमें 500, 200, 100, 50 और 10 रुपये के नोट लगाए गए हैं. वह इसे हरिद्वार से जगाधरी-यमुनानगर तक लेकर जाएंगे. उनके साथ करीब 10 कांवड़ियों की टीम है.

मोनू के मुताबिक, वह पिछले चार साल से नोटों से सजी कांवड़ लेकर जा रहे हैं और यह उनकी चौथी कांवड़ है. पहली बार उन्होंने करीब एक लाख रुपये के नोटों से कांवड़ सजाई थी. इसके बाद रकम करीब डेढ़ लाख, फिर ढाई लाख और अब बढ़कर 2 लाख 70 हजार रुपये हो गई है. उनका अगली बार करीब 5 लाख रुपये के नोटों से कांवड़ सजाने का इरादा है.

'बड़ी कांवड़ और DJ देखते थे, तो नोटों वाली बनाने का सोचा'

मोनू ने बताया कि वह अक्सर बड़ी-बड़ी कांवड़ और बड़े DJ सेटअप देखते थे. इसी से उनके मन में भी कुछ अलग करने का विचार आया और उन्होंने नोटों से कांवड़ सजाने का फैसला किया. उनका कहना है कि इस तरह वह अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं.

Advertisement

मोनू की दूसरी कांवड़ करीब 50 हजार रुपये के नोटों से तैयार की गई है. कांवड़ियों की टीम 5 अगस्त को हरिद्वार से रवाना हुई थी और 9 अगस्त तक जगाधरी-यमुनानगर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. रास्ते में उनकी सबसे बड़ी चुनौती नोटों से सजी कांवड़ की सुरक्षा बनी हुई है.

उन्होंने बताया कि रात में बड़ी संख्या में लोग कांवड़ देखने और उसे छूने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में कांवड़ियों को रात करीब चार बजे तक जागकर इसकी निगरानी करनी पड़ती है. हालांकि, पुलिस की मौजूदगी से उन्हें काफी मदद मिल रही है. उनके मुताबिक, यूपी में प्रवेश करने के बाद पुलिसकर्मी लगातार साथ चल रहे हैं और अगली चौकी तक सुरक्षित पहुंचा रहे हैं.

सहारनपुर

50 हजार की कांवड़, डेढ़ दिन में हुई तैयार

जगदीप नाम के कांवड़िए की कांवड़ भी नोटों से सजी हुई है. उन्होंने बताया कि उनकी कांवड़ पर करीब 50 हजार रुपये के नोट लगाए गए हैं और इसे तैयार करने में करीब डेढ़ दिन का समय लगा. कांवड़ की सुरक्षा के लिए टीम के सदस्य रात में बारी-बारी से जागते हैं.

जगदीप के मुताबिक, जब एक कांवड़िया जागता है तो दूसरा आराम करता है और फिर तीसरा उसकी जगह निगरानी करता है. इस तरह रातभर कांवड़ की सुरक्षा की जाती है. इसके अलावा दो पुलिसकर्मी भी उनके साथ चल रहे हैं, ताकि कांवड़ को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे.

Advertisement

कांवड़ियों ने यूपी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की. मोनू ने कहा कि उत्तराखंड से निकलने के बाद यूपी में पुलिस की व्यवस्था उन्हें बेहतर लगी. उनका कहना है कि पुलिसकर्मी लगातार उनके साथ चल रहे हैं और हर अगली चौकी तक सुरक्षा दे रहे हैं. इसी वजह से नोटों से सजी इन कांवड़ों को लेकर कांवड़िए काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    पीएम मोदी को आया US उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन... भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा |
    नासिक-सूरत में भूकंप के झटके, भारी बारिश बनी वजह! |
    सावरकर पर सवाल से केरलम में सियासी घमासान, वाम दल का 'भगवाकरण' का आरोप... BJP ने किया पलटवार |
    Sawan Somvar Vrat: बाजार की नमकीन छोड़ें, व्रत के लिए बनाएं टेस्टी साबूदाना के पापड़, साल भर रहेंगे फ्रेश |
    जेन-Z का सर्टिफिकेट तभी बचेगा विकेट? देखें सबसे तीखी बहस |
    1999 से फरारी, बदला नाम और क्लिनिक की आड़... दिल्ली पुलिस ने 28 साल बाद दबोचा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल |
    बिजनौर: बेटे के साथ दवाई लेने जा रही मां का दुपट्टा बाइक के टायर में फंसा, सिर हुआ धड़ से अलग |
    रांची: सरकार से दो दौर की वार्ता में नहीं बनी बात, छात्रों ने दिया ये अल्टीमेटम |
    UP: 'थैंक्यू पुलिस अंकल...', करंट से चिपके दो भाइयों को पुलिस ने कंधे पर लादकर बचाई जान |
    गटर की कुई में दबा मजदूर... 20 फीट गहराई में दबा सिकंदर अली, मिट्टी बार-बार धंसने से बढ़ी चुनौती
    Advertisement