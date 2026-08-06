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टीम इंड‍िया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के लिए श्रीलंका XI का ऐलान, टेस्ट टीम के 4 दावेदारों को मौका, सोनल द‍िनुषा होंगे कप्तान

टीम इंड‍िया के खिलाफ 7 अगस्त से शुरू होने वाले तीन दिवसीय अभ्यास मैच के लिए श्रीलंका क्रिकेट ने 15 सदस्यीय 'श्रीलंका क्रिकेट XI' का ऐलान कर दिया है. सोनल दिनुषा टीम की कप्तानी करेंगे. इस टीम में टेस्ट स्क्वॉड के सात संभावित खिलाड़ियों को जगह मिली है, जो भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर टेस्ट टीम में अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेंगे.

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भारत के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के लिए सोनल द‍िनुषा होंगे कप्तान (Photo: AFP)
भारत के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के लिए सोनल द‍िनुषा होंगे कप्तान (Photo: AFP)

टीम इंड‍िया और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने तीन दिवसीय अभ्यास मुकाबले के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. यह मुकाबला 7 अगस्त से कोलंबो के एनसीसी (Nondescripts Cricket Club) ग्राउंड पर खेला जाएगा. इस टीम की कमान 25 वर्षीय ऑलराउंडर सोनल दिनुषा को सौंपी गई है. टीम इंड‍िया के ख‍िलाफ 'श्रीलंका क्रिकेट XI' टीम खेलने उतरेगी. 

'न्यूजवायर' के मुताब‍िक श्रीलंका क्रिकेट की ओर से घोषित इस टीम में ऐसे 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जो टेस्ट टीम के संभावित सदस्य माने जा रहे हैं. हालांकि भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका की आधिकारिक टेस्ट टीम का ऐलान अभी बाकी है. ऐसे में यह मुकाबला इन खिलाड़ियों के लिए चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का सुनहरा मौका होगा. लाहिरू कुमारा, विश्व फर्नांडो, सोनल दिनुषा, निशान मदु्ष्का ये 4 ख‍िलाड़ी भारतीय टीम के ख‍िलाफ भी 15 अगस्त से खेलते द‍िख सकते हैं. 
यह भी पढ़ें: टीम इंडिया का कल से श्रीलंका में 'रिहर्सल', 15 अगस्त से पहले गौतम गंभीर ने भरा ख‍िलाड़‍ियों में जोश, VIDEO

सोनल दिनुषा पर रहेंगी निगाहें
25 वर्षीय सोनल दिनुषा ने अब तक श्रीलंका के लिए तीन टेस्ट मैच खेले हैं. उन्होंने पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. दिनुषा ने पांच पारियों में 186 रन बनाए हैं, जिसमें 92 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी शामिल है. गेंदबाजी में उनके नाम छह विकेट हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दिनुषा का रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने 133 विकेट लेने के साथ-साथ 3,698 रन भी बनाए हैं. उनके नाम 11 शतक, 19 अर्धशतक और गेंदबाजी में सात बार पांच विकेट लेने का कारनामा दर्ज है.

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यह भी पढ़ें: सबसे बड़ा सवाल... क्या श्रीलंका में स्पिन के भंवर में फंस जाएगी टीम इंडिया?

श्रीलंका क्रिकेट XI की टीम: निशान मदुष्का, रविंदु रशंथा, पसिंदु सूरियाबंदारा, पवन रत्नायके, अहान विक्रमसिंघे, सोनल दिनुषा (कप्तान), अंजला बंडारा (विकेटकीपर), निपुण धनंजय, लाहिरू कुमारा, विश्व फर्नांडो, असंका मनोज, इसिथा विजेसुंदरा, रमेश मेंडिस, केसरा नुवांथा और दिलुम सुदीरा.

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन. 

भारत के श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल
7-9 अगस्त: प्रैक्टिस मैच, कोलंबो, सुबह 10 बजे से
15-19 अगस्त: पहला टेस्ट, गॉल, सुबह 10 बजे से
23-27 अगस्त: दूसरा टेस्ट, कोलंबो, सुबह 10 बजे से

भारत के लिए 7 अगस्त से होने वाला यह मुकाबला श्रीलंका की परिस्थितियों में खुद को ढालने और स्पिन के खिलाफ अंतिम तैयारी का अहम मौका होगा, जबकि मेजबान टीम के खिलाड़ियों के लिए टेस्ट टीम में जगह बनाने की चुनौती रहेगी.

 

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