scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पूर्व सीएम के हत्यारे को जेल से बाहर लाने की तैयारी! मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल से की सिफारिश

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर जगतार सिंह हवारा को अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए 10 दिन की पैरोल देने की मांग की है. हवारा 1995 में पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है.

Advertisement
X
पंजाब के मुख्यमंत्री ने जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की मांग की.( File Photo- ITG)
पंजाब के मुख्यमंत्री ने जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की मांग की.( File Photo- ITG)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर जगतार सिंह हवारा को अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए पैरोल देने की अपील की है. जगतार सिंह हवारा बब्बर खालसा संगठन का सदस्य है और 1995 में पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की साजिश में उम्रकैद की सजा काट रहा है.

हवारा को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे उम्रकैद में बदल दिया गया. हवारा उस समय भी चर्चा में आया था, जब वह चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल से एक लंबी सुरंग खोदकर फरार हो गया था. हालांकि, 2005 में उसे दोबारा पकड़ लिया गया था. वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है.

अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हवारा को अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए 10 दिन की पैरोल देने की मांग की है. सीएम मान ने कहा कि मानवीय आधार पर पैरोल दी जानी चाहिए. गौरतलब है कि हवारा ने पैरोल की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी.

पैरोल का किया था विरोध

सम्बंधित ख़बरें

Sukhbir Singh Badal and PM Modi meeting
परिसीमन बिल को सुखबीर का समर्थन, BJP-अकाली दल में बनी बात?
Punjab CM Bhagwant Mann
पंजाब पुलिस का संगठित अपराध पर तगड़ा एक्शन, 1500 क्रिमिनल्स अरेस्ट
Bhagwant Singh Mann
पंजाब में मनमाने ढंग से नहीं बढ़ेंगी प्राइवेट स्कूलों की फीस, सरकार ने पास किया बिल
Amrinder Singh Raja Warring Bhagwant Mann
'मुझे CM मान से लड़वाओ, बादल पहले से ढेर', वडिंग की मांग!
punjab latest news aajtak
पेपर लीक पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष की ये मांग, देखें पंजाब आजतक

पंजाब सरकार ने फरवरी 2026 में जगतार सिंह हवारा की पैरोल की मांग को लेकर खिलाफ सिफारिश की थी. 19 फरवरी के जेल विभाग के पत्र में कहा गया था कि हवारा के खिलाफ 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं और SSP फतेहगढ़ साहिब व ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक ने पैरोल देने की सिफारिश नहीं की थी. हालांकि, चार महीने बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर हवारा को उसकी बीमार मां की देखभाल के लिए 10 दिन की पैरोल देने की मांग की. इससे पंजाब सरकार के रुख में बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं. यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर अटकलें चल रही हैं.

Advertisement

मौत की सजा सुनाई गई थी

31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय के पास हुए विस्फोट में बेअंत सिंह समेत 16 अन्य लोगों की मौत हुई थी. ट्रायल कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी ठहराया था और उनमें से दो, बलवंत सिंह राजोआना और जगतार सिंह हवारा को मौत की सजा सुनाई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    टॉक्सिक में डबल नहीं, ट्रिपल रोल में नजर आएंगे यश? ट्रेलर में दिखे लुक्स से बढ़ा सस्पेंस |
    सब्जी लेने निकले थे पुलिसकर्मी... मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मियों को कुचलकर भागी स्कॉर्पियो, BMP जवान की मौत; SI समेत 2 गंभीर |
    रांची छात्र आंदोलन: दूसरे दौर की वार्ता भी रही बेनतीजा, अब कल दोपहर 12 बजे फिर मीटिंग |
    Ranchi में प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे Piyush Mishra, दिया बड़ा समर्थन |
    सोशल मीडिया पर 'रेंट ए बॉयफ्रेंड' के नाम पर नया साइबर फ्रॉड: हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने युवतियों को किया सतर्क |
    तूफान की आहट, बंद बंदरगाह और 8 मीटर ऊंची लहरें… चक्रवात 'डॉल्फिन' के सामने चीन की तैयारी |
    'टॉक्सिक' के ट्रेलर से गायब हुए बोल्ड और इंटीमेट सीन्स, क्यों बैकफुट पर आए मेकर्स? |
    Chana Dal Poori: रोज की फीकी रोटी-सब्जी खाकर भर गया मन? सूजी डालकर बनाएं चना दाल मसाला पूड़ी, आलू की सूखी सब्जी संग लगेगी बहुत टेस्टी |
    क्या छात्रों की नाराजगी दूर कर पाएगी सोरेन सरकार? देखें विशेष |
    दिल्ली टेस्ट का वो 'स्मॉग ड्रामा'... जब ऑक्सीजन सिलेंडर तक मंगवाने पड़े, मैदान पर ही उल्टी करने लगे खिलाड़ी
    Advertisement