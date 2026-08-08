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सोशल मीडिया पर 'रेंट ए बॉयफ्रेंड' के नाम पर नया साइबर फ्रॉड: हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने युवतियों को किया सतर्क

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने युवतियों को सोशल मीडिया पर मिलने वाले 'रेंट बॉयफ्रेंड' ऑफर से सावधान किया है. उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी आकर्षक ऑफर देकर महिलाओं को फंसाते हैं और बाद में एडवांस पेमेंट, सुरक्षा जमा या बुकिंग के नाम पर पैसे ठग सकते हैं.

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सोशल मीडिया पर 'रेंट बॉयफ्रेंड' ऑफर को लेकर युवतियों को हैदराबाद पुलिस की चेतावनी.(File Photo- ITG)
सोशल मीडिया पर 'रेंट बॉयफ्रेंड' ऑफर को लेकर युवतियों को हैदराबाद पुलिस की चेतावनी.(File Photo- ITG)

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने शनिवार को सोशल मीडिया पर दिखने वाले 'रेंट बॉयफ्रेंड' के ऑफर को लेकर लड़कियों को सावधान किया. उन्होंने कहा कि गोपनीय और प्रोफेशनल साथ देने का दावा करने वाले ऐसे ऑफर साइबर अपराधियों का तरीका हो सकते हैं, जिसके जरिए लोगों को ठगी और ब्लैकमेल का शिकार बनाया जाता है.

सज्जनार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि साइबर अपराधी युवतियों को आकर्षक ऑफर देकर फंसाने की कोशिश करते हैं. इनमें कॉफी, फिल्म देखने या शॉपिंग के लिए हैंडसम युवकों के साथ समय बिताने का ऑफर दिया जाता है. उन्होंने इसे लड़कियों और युवतियों को निशाना बनाने वाला नया 'डेटिंग ट्रैप' बताया.

पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, साइबर अपराधी ऐसे ऑफर में छूट का लालच भी देते हैं. उन्होंने एक ऐसे पोस्टर को साझा किया, जिसमें '1st August Special - 50% off' जैसे ऑफर का जिक्र था.

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एआई से बनी होती हैं तस्वीरें

उन्होंने बताया कि अपराधी जिन हैंडसम युवकों की तस्वीरें दिखाते हैं, उनमें से कई तस्वीरें AI से बनाई गई होती हैं या इंटरनेट से डाउनलोड की गई होती हैं. इसके बाद सुरक्षा जमा, एडवांस भुगतान और बुकिंग की कन्फर्म के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और संपर्क करने वाली महिलाओं के खाते ब्लॉक कर दिए जाते हैं. सज्जनार ने कहा कि ठगी के बाद अपराधी फोन नंबर और निजी तस्वीरें हासिल कर सकते हैं और बाद में ब्लैकमेल भी कर सकते हैं.

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पुलिस से संपर्क करने की अपील

हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ऐसे फर्जी ऑफर पर नजर रख रही है और आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करेगी. पुलिस कमिश्नर ने युवतियों के माता-पिता से भी सोशल मीडिया पोस्ट और स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर नजर रखने की अपील की, ताकि वे साइबर अपराध का शिकार होने से बच सकें. उन्होंने ऐसे मामलों की पीड़ित महिलाओं से साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क करने की अपील की.

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