श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच खेलने उतरेगी, लेकिन मुकाबले से पहले ही पिच को लेकर नया विवाद सामने आ गया है. भारतीय टीम 7 अगस्त से कोलंबो में नॉनडिस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब (NCC) के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी. हालांकि जिस पिच पर यह मुकाबला होना है, उसने टीम इंडिया के मैनेजमेंट को खुश नहीं किया है.

और पढ़ें

भारतीय टीम की उम्मीद थी कि उसे गॉल टेस्ट जैसी स्पिन मददगार परिस्थितियों वाली विकेट मिलेगी, ताकि बल्लेबाज और स्पिनर दोनों टेस्ट सीरीज से पहले बेहतर तैयारी कर सकें. लेकिन अभ्यास मैच के लिए तैयार की गई पिच पर हल्की घास छोड़ी गई है. ऐसे में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना ज्यादा है, जबकि स्पिनरों का असर शुरुआती दिनों में कम रहेगा.

श्रीलंका क्रिकेट के निर्देश पर तैयार हुई पिच

कोलंबो का नॉनडिस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब श्रीलंका के सबसे पुराने क्रिकेट क्लबों में शामिल है. इसकी स्थापना 1888 में हुई थी और फिलहाल भारतीय टीम यहीं अभ्यास कर रही है. पहले भारत और एनसीसी के बीच चार दिवसीय प्रैक्टिस मैच प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसे घटाकर तीन दिन का कर दिया गया.

पिच को लेकर उठे विवाद के बीच क्लब प्रबंधन ने साफ किया है कि उसने अपनी ओर से कोई फैसला नहीं लिया. क्लब के मुताबिक, श्रीलंका क्रिकेट के निर्देश पर ही घास वाली विकेट तैयार की गई है. उनका मानना है कि इस पिच पर बल्लेबाजों को अच्छे रन बनाने का मौका मिलेगा और टॉस जीतने वाली टीम के लिए पहले बल्लेबाजी करना फायदे का सौदा हो सकता है.

Advertisement

क्लब के मैनेजर ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि मुकाबले के तीसरे दिन स्पिनरों को कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन शुरुआती दो दिन विकेट बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर रहने की उम्मीद है.

गॉल टेस्ट से पहले स्पिन की तैयारी पर सवाल

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. गॉल की पिच पारंपरिक तौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. ऐसे में भारतीय टीम चाहती थी कि अभ्यास मैच में भी उसे उसी तरह की परिस्थितियां मिलें, जिससे बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकें.

हाल के समय में भारतीय बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा है. घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के स्पिन आक्रमण ने भारत को काफी परेशान किया था. यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट श्रीलंका दौरे पर स्पिन के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा अभ्यास चाहता था.

सीरीज होगी बेहद अहम

भारत ने 2015 के बाद से श्रीलंका के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई है. हालांकि इस बार दांव बड़ा है, क्योंकि यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. भारतीय टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी और ऐसे में प्रैक्टिस मैच की पिच को लेकर उठा विवाद चर्चा का विषय बन गया है.

Advertisement

---- समाप्त ----