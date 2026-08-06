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पाकिस्तान के खिलाफ पहले दो टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, 2 साल बाद इस धुरंधर की वापसी, जो रूट होंगे कप्तान

पाकिस्तान के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. जो रूट स्थायी कप्तान के तौर पर वापसी करेंगे, जबकि डैन लॉरेंस, ओली पोप और ब्रायडन कार्स की टेस्ट टीम में वापसी हुई है.

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इंग्लैंड टीम का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान, जो रूट होंगे कप्तान (Photo: Getty)
इंग्लैंड टीम का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान, जो रूट होंगे कप्तान (Photo: Getty)

पाकिस्तान के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. जो रूट स्थायी कप्तान के तौर पर 4 साल बाद  वापसी करेंगे, जबकि डैन लॉरेंस, ओली पोप और ब्रायडन कार्स की टेस्ट टीम में वापसी हुई है.

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली पहले दो रोथेसे टेस्ट मैचों के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 19 अगस्त से हेडिंग्ले में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: टीम इंड‍िया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के लिए श्रीलंका XI का ऐलान, टेस्ट टीम के 4 दावेदारों को मौका, सोनल द‍िनुषा होंगे कप्तान

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डैन लॉरेंस की दो साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है. उन्होंने इस सीजन काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन-1 में शानदार बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में दूसरा स्थान हासिल किया है. लॉरेंस टीम में नंबर-6 पर बल्लेबाजी करेंगे.

वहीं, जॉर्डन कॉक्स को नंबर-3 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वह चोटिल जैकब बेथेल की जगह टीम में खेलेंगे. बेथेल को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान दाएं घुटने में चोट लगी थी, जिसके कारण वह पाकिस्तान के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं.

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इसके अलावा सैम कुक, ब्रायडन कार्स और ओली पोप की भी टीम में वापसी हुई है. कार्स और पोप पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज के बाद पहली बार टेस्ट टीम का हिस्सा बने हैं.

सबसे खास बात यह है कि जो रूट को 2022 के बाद पहली बार स्थायी टेस्ट कप्तान के रूप में टीम की कमान संभालते हुए देखा जाएगा. वह अपने घरेलू मैदान हेडिंग्ले में कप्तानी की शुरुआत करेंगे.

पाकिस्तान के खिलाफ पहले दो टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम: जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टंग

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चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने क्या कहा?

इंग्लैंड के राष्ट्रीय चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने कहा, 'हमने पहले दो टेस्ट के लिए ऐसी टीम चुनी है, जिसमें युवा प्रतिभा और अनुभव का बेहतरीन संतुलन है. पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ यह संयोजन अहम रहेगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'डैन लॉरेंस ने इस सीजन शानदार प्रदर्शन किया है और हमें भरोसा है कि उनका अनुभव, परिपक्वता और कौशल मिडिल ऑर्डर को मजबूती देगा. वहीं, जॉर्डन कॉक्स इंग्लैंड क्रिकेट की सबसे रोमांचक युवा प्रतिभाओं में से एक हैं और उन्हें जैकब बेथेल की जगह नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा.'

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