Chana Dal Poori: रोज की फीकी रोटी-सब्जी खाकर भर गया मन? सूजी डालकर बनाएं चना दाल मसाला पूड़ी, सब्जी की नहीं पड़ेगी जरूरत

Chana Dal Poori: रोज-रोज वही दाल-चावल और गेहूं की सादी रोटियां खाकर अगर आपका भी मन भर गया है और लंच में कुछ बेहद स्वादिष्ट व चटपटा खाने की इच्छा है तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन रेसिपी लेकर आए हैं. गेहूं के आटे की साधारण पूड़ियां तो आप अक्सर खाते ही रहते हैं लेकिन क्या आपने कभी चना दाल की बेहद क्रिस्पी मसाला पूड़ी ट्राई की है.

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अगर नहीं तो अब इस रेसिपी से जरूर ट्राई कीजिए. यह पूरियां बाहर से इतनी कुरकुरी और अंदर से मसालेदार होती हैं कि इनके साथ किसी खास सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती. आप इसे सिर्फ अचार, दही या चाय के साथ भी मजे से खा सकते हैं. आइए जानते हैं इस लजीज और खस्ता पूरी को बनाने की सबसे आसान विधि.

चना दाल मसाला पूड़ी बनाने की सामग्री

चना दाल: आधा कप (3-4 घंटे भीगी हुई)

गेहूं का आटा: 2 कप

सूजी : 2 बड़े चम्मच (पूरी को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए)

हरी मिर्च: 2-3 (दरदरी पिसी हुई)

अदरक: 1 इंच का टुकड़ा

सौंप: 1 छोटा चम्मच

साबुत जीरा: 1 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: आधा छोटा चम्मच

गरम मसाला: आधा छोटा चम्मच

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हींग: दो चुटकी

कसूरी मेथी: 1 बड़ा चम्मच

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

नमक: स्वादानुसार

तेल या घी: आटा गूंथने के लिए 1 चम्मच और पूरी तलने के लिए आवश्यकतानुसार

बनाने की विधि

भीगी हुई चना दाल का पानी अच्छी तरह छान लें. अब इसे मिक्सी के जार में डालें.

साथ में अदरक, सौंफ और हरी मिर्च डालकर बिना पानी के दरदरा पीस लें. (ध्यान रहे, दाल का पेस्ट बहुत ज्यादा बारीक नहीं होना चाहिए).

एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा और सूजी लें.

इसमें पिसी हुई चना दाल का मिश्रण, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग, कसूरी मेथी, हरा धनिया और नमक मिलाएं.

सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह मिलाते हुए थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर एक कड़ा आटा गूंथ लें (पूरी का आटा रोटी से कड़ा होना चाहिए).

आटे को 10 मिनट के लिए ढककर सेट होने के लिए रख दें.

सेट हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें.

चकले पर थोड़ा सा तेल लगाएं (सूखा आटा न लगाएं, वरना तेल गंदा हो जाएगा) और लोई को मध्यम आकार की पूरी के रूप में बेल लें.

एक कढ़ाई में पूरी तलने के लिए पर्याप्त तेल गर्म करें. तेल अच्छा गर्म होना चाहिए.

बेली हुई पूरी को गर्म तेल में डालें और कलछी से हल्का-हल्का दबाएं ताकि पूरी गुब्बारे की तरह फूल जाए.

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दोनों तरफ से सुनहरा भूरा और क्रिस्पी होने तक तलकर बाहर निकाल लें.

गरमा-गरम चना दाल की मसाला पूरी को रायता, आलू की सब्जी, अचार या अपनी पसंद की चटनी के साथ लंच में सर्व करें.

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