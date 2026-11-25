देशभर में नवंबर का आखिरी सप्ताह मौसम के अजीब मिजाज के साथ बीत रहा है. उत्तर भारत के कई इलाकों में सुबह और शाम ठंड का असर गहरा रहा है, तो पहाड़ों में कहीं असामान्य गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है. वहीं दक्षिण भारत के तटीय राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा मंडरा रहा है.

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मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ, ऊपरी हवाओं में चक्रवाती परिसंचरण और पूर्वी हवाओं की सक्रियता इन बदलावों के पीछे मुख्य वजह हैं. नतीजतन एक ही देश में मौसम के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं. लोग एक ओर गर्म कपड़े निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर बारिश और आंधी की चेतावनियों पर नजर रखे हुए हैं.

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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नवंबर की धूप ने सबको चौंका दिया है. यहां अधिकतम तापमान पांच डिग्री उछलकर 24 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 7.3 डिग्री अधिक है. इसके साथ ही नवंबर के अधिकतम तापमान का 31 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया. इससे पहले 15 नवंबर 1995 को शिमला में 23.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था. पहाड़ी शहर में इतनी गर्मी इस मौसम में असामान्य मानी जा रही है.

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दूसरी ओर बिलासपुर में घने कोहरे ने दृश्यता घटाकर महज 100 मीटर कर दी, जिससे सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. लाहौल-स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड कहर बरपा रही है. ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 5.9 डिग्री और कुकुमसेरी में माइनस 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम पारा है. पहाड़ों में गर्मी और ठंड का यह विरोधाभास स्थानीय लोगों के लिए चुनौती बन रहा है.

उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर

उत्तराखंड में दिन के समय धूप खिली हुई है, लेकिन सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. पहाड़ी घाटियों में हल्का कोहरा छा सकता है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी मौसम शुष्क बना हुआ है. बारिश या बर्फबारी की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है, लेकिन गिरते तापमान की वजह से सुबह-शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है.

दिल्ली में आसमान साफ रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास रह सकता है, जो सामान्य से कुछ नीचे है. हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्का और पंजाब के कुछ इलाकों में घना कोहरा पड़ने की आशंका जताई गई है. कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो सकता है.

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दक्षिण भारत में भारी बारिश का खतरा

उत्तर में जहां ठंड और कोहरे का दौर है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश सक्रिय होने वाली है. दक्षिण केरल और आसपास ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. कोमोरिन क्षेत्र से तमिलनाडु होते हुए रायलसीमा तक पूर्वी हवाओं में ट्रफ सक्रिय है. इन प्रणालियों के प्रभाव से केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की आशंका है.

मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है. यहां 64.5 से 115.5 मिमी तक बारिश हो सकती है. तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. आंध्र प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप में भी गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट है. दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

मध्य और पूर्वी भारत में और गिरेगा तापमान

मध्य भारत में 25 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट आ सकती है. पूर्वी भारत में 26 नवंबर तक तीन से चार डिग्री तक पारा गिरने के आसार हैं. इसके बाद तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है. देश के बाकी हिस्सों में अगले सात दिनों तक न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रह सकता है.

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24 नवंबर को कर्नाटक के होनावर में देश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री रहा. कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है.

मौसम के इस मिजाज के पीछे की वजहें

पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडल में सक्रिय है और एक ट्रफ के रूप में मौजूद है. दूसरा विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ चुका है. इनके बीच उत्तर भारत में शुष्क मौसम बना हुआ है, लेकिन तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है. दक्षिण में चक्रवाती परिसंचरण और पूर्वी हवाओं की सक्रियता बारिश का कारण बन रही है.

कुल मिलाकर नवंबर का यह सप्ताह उत्तर में ठंड-कोहरा और दक्षिण में बारिश का मिश्रण लेकर आया है. सुबह-शाम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल, कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी और दक्षिण में बारिश की चेतावनियों पर ध्यान देना जरूरी है. मौसम विभाग की नियमित अपडेट्स पर नजर रखकर ही इन बदलावों से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है.

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