प्रयागराज संगम की रेती पर लगने जा रहे माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है. 2025 महाकुंभ की तर्ज पर लागू होने वाली यह हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था मेला क्षेत्र के करीब 6 किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे सक्रिय रहेगी. इसके जरिए मेले में बिना अनुमति उड़ने वाले ड्रोन की पहचान कर उन्हें तुरंत निष्क्रिय किया जाएगा. देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों और कल्पवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल, थल और नभ तीनों स्तरों पर निगरानी का इंतजाम किया जा रहा है.

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दो चरणों में तैनात होगी हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था

मेला प्रशासन इस एंटी ड्रोन सिस्टम को दो चरणों में लागू करेगा. पहले चरण में इसे मुख्य रूप से संगम क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में झूंसी और नागवासुकी क्षेत्र को भी इसके सुरक्षा दायरे में लाया जाएगा. इस तकनीक का पायलट प्रोजेक्ट के तहत देव दीपावली के अवसर पर संगम क्षेत्र में परीक्षण किया गया है.

बिना परमिशन ड्रोन उड़ाने पर रहेगी सख्त पाबंदी

माघ मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने से पहले मेला पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए आवेदक को अपने आवेदन में ड्रोन का मॉडल, उड़ाने का उद्देश्य, स्थान और समय की पूरी जानकारी देनी होगी. पुलिस प्रशासन की ओर से इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी तैयार की जा रही है.

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तैयारियों को लेकर क्या बोले डीसीपी माघ मेला

माघ मेला 2027 के डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि माघ मेले में पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किया जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका तकनीकी परीक्षण होगा. इस व्यवस्था से अनधिकृत ड्रोन गतिविधियों पर प्रभावी नजर रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.

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