उत्तर भारत में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे गहराता जा रहा है. दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में सुबह और रात के समय कोहरे की स्थिति साफ दिखने लगी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 24 नवंबर 2026 को बताया है कि 26 और 27 नवंबर को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है.

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पंजाब में 24 से 27 नवंबर तक और हिमाचल प्रदेश में 24 से 26 नवंबर तक घने कोहरे का पूर्वानुमान दिया गया है. अगले सात दिनों यानी 24 से 30 नवंबर तक उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने वाला है. इन क्षेत्रों में बारिश की कोई बड़ी गतिविधि फिलहाल नजर नहीं आ रही है. इससे तापमान में गिरावट जारी रहेगी और सुबह-शाम ठंड का अहसास और बढ़ेगा.

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दिल्ली-NCR में अगले कुछ दिनों का मौसम

दिल्ली में अगले चार दिनों तक आसमान साफ रहने का अनुमान है. 24 नवंबर को राजधानी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. दोपहर में उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. 25 नवंबर को अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध या कोहरा दिखाई दे सकता है. 26 नवंबर को भी मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन सुबह हल्की धुंध और कोहरे की स्थिति बन सकती है. इस दिन अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम 9 से 11 डिग्री के बीच रहेगा.

27 नवंबर को न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. इस दिन अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है. इन दिनों सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है.

कोहरे का अलर्ट और प्रभावित क्षेत्र

आईएमडी के अनुसार 26 और 27 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है. पंजाब में 24 से 27 नवंबर तक घने कोहरे का प्रभाव देखने को मिल सकता है. हिमाचल प्रदेश में 24 से 26 नवंबर के दौरान कोहरे की स्थिति बनने की आशंका है.

सुबह के समय दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो सकती है. राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे और हवाई सेवाओं पर भी कोहरे का असर पड़ने की संभावना है. कई उड़ानें देर से चल सकती हैं या रद्द हो सकती हैं. ट्रेनें भी धीमी गति से चल सकती हैं. इसलिए यात्रा करने वाले लोगों को पहले से जानकारी लेते रहना चाहिए.

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अगले सात दिनों में उत्तर भारत का मौसम

मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश मौसम उपखंडों में 24 से 30 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इन क्षेत्रों में व्यापक बारिश के आसार नहीं हैं.

पश्चिमी और मध्य भारत में भी इस सप्ताह मौसम में किसी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है. शुष्क मौसम के कारण रात और सुबह का तापमान लगातार गिरता रहेगा. इससे ठंड का अहसास और बढ़ेगा. पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान और भी कम रह सकता है.

घना कोहरा सिर्फ दृश्यता कम नहीं करता. इसमें मौजूद धूल-कण और प्रदूषक तत्व सांस संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं. अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है क्योंकि ड्राइवरों को आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता.

इसलिए वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करना, गति नियंत्रित रखना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है. सुबह और देर रात अनावश्यक बाहर निकलने से बचना बेहतर होगा. बाहर निकलते समय चेहरे को मास्क या स्कार्फ से ढककर रखें.

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मौसम विभाग की सलाह और सावधानियां

आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, गति नियंत्रित रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्री अपने यात्रा कार्यक्रम की जानकारी लगातार लेते रहें. सुबह और देर रात अनावश्यक बाहर निकलने से बचें. सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं साथ रखें और प्रदूषण से बचने के उपाय अपनाएं.

कुल मिलाकर उत्तर भारत में फिलहाल बारिश के आसार कम हैं, लेकिन सुबह और रात के तापमान में गिरावट तथा कोहरे की बढ़ती गतिविधियां सर्दी का अहसास बढ़ा देंगी. दिल्ली-NCR के लोगों को खासकर 26 और 27 नवंबर को सुबह के समय घने कोहरे के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है. सही सावधानियां बरतकर इस मौसम का सामना आसानी से किया जा सकता है.

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