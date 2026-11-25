उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर अभी तक फाइनल मोहर नहीं लगी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं. मंगलवार को सपा ने अपने पांच उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सहारनपुर की दो विधानसभा सीटें शामिल हैं.

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अखिलेश यादव ने सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक उमर अली खान को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है. उमर अली का सियासी सफर जितना दिलचस्प है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उतनी ही चर्चा में रहती है.

उमर अली खान दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी के दामाद हैं, लेकिन उनके पिता सरफराज अली खान पाकिस्तान के नागरिक रहे हैं. सरफराज अली खान पाकिस्तान के कराची से आकर यूपी के सहारनपुर में रह रहे थे. वो लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे थे. हालांकि, सरफराज अली खान का 2024 में निधन हो चुका है.

उमर अली खान के पिता पाकिस्तानी नागरिक

सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी और मौजूदा विधायक उमर अली खान के पिता सरफराज अली खान पाकिस्तान के कराची शहर के रहने वाले थे. सरफराज अली खान की शादी यूपी के सहारनपुर के कांची गांव की बिस्मिल्लाह बेगम से हुई थी. इसके बाद सरफराज अली खान अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान के कराची में रह रहे थे.

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23 अप्रैल 1977 को उमर अली खान का जन्म हुआ, जिसके बाद सरफराज अली खान पाकिस्तान के कराची से लॉन्ग टर्म वीजा पर आकर सहारनपुर में रहने लगे थे. हालांकि, समय-समय पर वो पाकिस्तान भी जाते रहे. उमर अली खान अपने पिता और मां के साथ भारत आए थे तो उस समय वो पांच महीने के थे. इसके बाद से सहारनपुर में रह गए.

उमर अली खान के पिता को भारत की नागरिकता नहीं मिली और पूरा जीवन लॉन्ग टर्म वीजा पर ही रहे. इमरान मसूद के चाचा काजी राशिद मसूद ने एक सांसद के तौर पर उमर अली खान के पिता सरफराज खान के वीजा के लिए सिफारिश भी की थी. उमर अली भारत के नागरिक हैं और उन्होंने अपने पिता की नागरिकता के लिए भी सरकार से सिफारिश की थी, लेकिन लंबित रही. हालांकि, 2024 में उनका निधन हो गया.

सहारनपुर में बचपन से रह रहे उमर अली खान

उमर अली खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई सहारनपुर से की. इसके बाद उच्च शिक्षा हासिल की और एमबीए की डिग्री ली. उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से स्नातक और मोदीनगर से एमबीए की पढ़ाई शामिल है.

MBA पूरा करने के बाद उमर नौकरी करने के लिए दुबई चले गए थे, जहां उन्होंने दुबई पोर्ट अथॉरिटी में नौकरी की. इसके बाद 2007 में उमर अली खान वापस भारत आ गए और सहारनपुर में अपने ननिहाल वाले गांव पचेर में रहने लगे.

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इमाम बुखारी के दामाद हैं उमर अली खान

सपा विधायक उमर अली खान का रिश्ता दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के परिवार से भी जुड़ा है, वह इमाम बुखारी के दामाद हैं. उमर अली की शादी 24 दिसंबर 2005 में हिना बुखारी से हुई. शादी के दो साल के बाद उमर अली दुबई की नौकरी छोड़कर भारत वापस लौट आए.

इमाम बुखारी के रिश्तेदार और दामाद होने के चलते दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उमर अली की पहचान रही है. इसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक सफर समाजवादी पार्टी से शुरू किया. सपा ने 2012 में उमर अली खान को बेहट विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनाव जीत नहीं सके.

इमाम बुखारी की सिफारिश पर एमएलसी बने

उत्तर प्रदेश में सपा की 2012 में सरकार बनी तो इमाम बुखारी की तूती बोला करती थी. मुलायम सिंह यादव के साथ इमाम बुखारी के रिश्ते काफी नजदीकी रहे और उसके चलते ही सपा ने उमर अली खान को विधान परिषद का सदस्य बना दिया. 2012 से 2018 तक एमएलसी रहे.

2017 में बेहट सीट गठबंधन के चलते कांग्रेस के खाते में चली गई, कांग्रेस के टिकट पर नरेश सैनी विधायक बने. 2022 में सपा ने फिर से उमर अली को बेहट से प्रत्याशी बनाया और इस बार वो जीतकर विधायक बने. अखिलेश यादव ने बेहट सीट पर उमर अली खान पर दोबारा भरोसा जताया है और उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है.

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यह फैसला ऐसे समय आया है, जब सहारनपुर में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की भी जिले की सीटों को लेकर दावेदारी चर्चा में रही है. ऐसे में बेहट से उमर अली खान की उम्मीदवारी का ऐलान गठबंधन की बातचीत के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

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