उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग ने एक परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं. हल्दी की रस्म के बीच अवैध पिस्टल से चलाई गई गोली 60 साल की ललिता देवी के सिर में जा लगी. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आरोपी शिव प्रकाश पटेल को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से फायरिंग में इस्तेमाल किया गया अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है.

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घटना सोमवार रात गंगापार के फाफामऊ थाना क्षेत्र के गौरा गांव की है. यहां रोहित पटेल की शादी की रस्में चल रही थीं. परिवार के लोग और रिश्तेदार हल्दी समारोह में शामिल थे. इसी दौरान परिवार के सदस्य शिव प्रकाश पटेल ने कथित तौर पर अवैध पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी.

फायरिंग के दौरान निकली एक गोली रोहित पटेल की बुआ ललिता देवी के सिर में जा लगी. ललिता देवी शादी में शामिल होने के लिए अपने मायके आई थीं. गोली लगते ही समारोह में भगदड़ और अफरा-तफरी मच गई। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. शादी की तैयारियों और रस्मों के बीच अचानक हुई इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है.

घटना का आरोपी गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही फाफामऊ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शिव प्रकाश पटेल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से फायरिंग में इस्तेमाल किया गया अवैध हथियार भी बरामद किया गया है. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

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चेतावनियों के बाद भी नहीं रुक रही हर्ष फायरिंग

शादी समारोहों में हर्ष फायरिंग रोकने के लिए पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चलाती है. गेस्ट हाउस और मैरिज लॉन में भी हथियार लाने और फायरिंग करने पर रोक के बोर्ड लगाए जाते हैं. इसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं. प्रयागराज की यह घटना एक बार फिर बताती है कि शादी में दिखावे और जश्न के नाम पर की गई लापरवाही किसी की जिंदगी छीन सकती है.

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