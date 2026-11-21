दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर धुंध और हल्का कोहरा, जबकि कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा रहने की संभावना है.

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इस बीच, 21 नवंबर को दिल्ली के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 25°C से 27°C और न्यूनतम तापमान 13°C से 15°C के बीच रहने की उम्मीद है. कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि कुछ जगहों पर यह सामान्य से अधिक रह सकता है.

वहीं, दिल्ली की एयर क्वालिटी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के शनिवार सुबह के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंच गया है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में यह 200 से ऊपर बना हुआ है.

शनिवार सुबह सबसे ज्यादा प्रदूषण DTU में दर्ज किया गया, जहां AQI 362 देखने को मिल रहा है. इसके अलावा आनंद विहार में 324 और IIT दिल्ली में 307 AQI रिकॉर्ड किया गया है. वहीं, अशोक विहार में 288, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 269, IGI एयरपोर्ट (T3) पर 250, बुराड़ी में 248, द्वारका सेक्टर-8 में 245 और अलीपुर में 239 AQI दर्ज किया गया है.

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नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है. नोएडा के सेक्टर-62 में 342 AQI दर्ज किया गया है. इसके अलावा सेक्टर-125 में 259 और सेक्टर-116 में 216 AQI रिकॉर्ड किया गया है.

बता दें, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच AQI को 'गंभीर' माना जाता है.



दिल्ली-एनसीआर में रविवार को भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. 22 नवंबर को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा रहने की संभावना है. दिल्ली में इस दिन अधिकतम तापमान 25°C से 27°C और न्यूनतम तापमान 12°C से 14°C के बीच रहने की उम्मीद है.

IMD ने आने वाले दिनों में भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक शामिल हैं. इन इलाकों में बारिश हो सकती है.

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