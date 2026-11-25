रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा बॉलीवुड के पावर कपल में शुमार हैं. दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. रितेश और जेनेलिया के क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स इंटरनेट पर छाए रहते हैं. अब रितेश पत्नी जेनेलिया संग इतना स्पेशल मोमेंट शेयर करते दिखे कि राहुल गांधी भी उसपर रिएक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाए.

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पत्नी संग रितेश का रोमांटिक अंदाज

दरअसल, रितेश देशमुख ने पत्नी जेनेलिया संग अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक खास तस्वीर शेयर की. फोटो किसी रेस्टोरेंट की है. जेनेलिया पति रितेश की गोद में बैठकर उन्हें अपने हाथों से पिज्जा खिलाती हुई नजर आईं. सामने रखी टेबल पर खाने की कई सारी लजीज डिशेज रखी हुई दिखीं. दोनों इस दौरान हंसते-चहकते हुए नजर आए.

जेनेलिया और रितेश ने ट्विनिंग भी की. पिंक शर्ट और जींस में दोनों के मैचिंग आउटफिट देखते ही बनते हैं. लेडी लव जेनेलिया संग लविंग फोटो शेयर करते हुए रितेश ने कैप्शन में लिखा- 2 के लिए टेबल...एक के लिए चेयर. रितेश और जेनेलिया की क्यूट और खूबसूरती बॉन्डिंग पर फैंस दिल हार रहे हैं. फैंस उन्हें परफेक्ट कपल बता रहे हैं.

चर्चा में राहुल गांधी का रिएक्शन

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रितेश और जेनेलिया की इस खूबसूरत लविंग पोस्ट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-शेयर किया. हालांकि, तस्वीर के साथ राहुल ने कोई कैप्शन तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने फोटो के साथ शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग का गाना 'तू मिल जाए' लगाया है.

बता दें कि राहुल गांधी ने जेनेलिया और रितेश की तस्वीर उस विवाद के बीच शेयर की है, जो उनकी मां सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey Of Love’ के लॉन्च पर दिए गए उनके बयान से शुरू हुआ.

दरअसल, लॉन्च इवेंट में राहुल गांधी ने बचपन में परिवार के साथ बैठकर खाना खाने के पलों को याद करते हुए अपने माता-पिता के प्यार भरे रिश्ते का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि उनकी मां अक्सर उनके पिता की गोद में बैठ जाती थीं. हालांकि, राहुल के इस बयान पर राजनीतिक विरोधियों ने उनकी खूब आलोचना की थी.

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