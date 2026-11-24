देश में मौसम ने अब दो अलग-अलग रूप दिखाने शुरू कर दिए हैं. उत्तर भारत में सर्दी लगातार बढ़ रही है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी है. जम्मू-कश्मीर से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है. दूसरी तरफ तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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24 नवंबर 2026 के मौसम अपडेट के मुताबिक, श्रीनगर में 23-24 नवंबर की रात इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात रही. यहां न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम में पारा माइनस 4.6 डिग्री तक गिर गया. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, नवंबर के अंत तक उत्तर भारत में ठंड और बढ़ सकती है. वहीं दक्षिण भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत मिलने की संभावना कम है.

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कश्मीर में जमने लगी ठंड, पहलगाम में पारा माइनस 4.6 डिग्री

जम्मू-कश्मीर में सर्दियों का असर तेजी से बढ़ रहा है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है. पहलगाम में तापमान माइनस 4.6 डिग्री तक पहुंच गया. शोपियां और पुलवामा समेत घाटी के कई इलाकों में भी पारा शून्य से नीचे चला गया है.

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कुल्लू में हुई बर्फबारी. (Photo: PTI)

इसका प्रमुख कारण साफ आसमान और शुष्क मौसम है. जब रात में बादल नहीं होते, तो धरती दिन में मिली गर्मी तेजी से अंतरिक्ष की ओर छोड़ती है. इसे वैज्ञानिक भाषा में रेडिएशनल कूलिंग कहते हैं. इसी वजह से रात और सुबह के समय तापमान तेजी से गिरता है. जम्मू-कश्मीर में नवंबर के अंत तक बारिश या बर्फबारी की संभावना कम बताई गई है. अगले कुछ दिनों में रात का तापमान 1 से 2 डिग्री और गिर सकता है.

उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का असर

दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ रही है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. पहाड़ी राज्यों में कई जगह तापमान शून्य से नीचे पहुंच रहा है.

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सुबह के समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कोहरा छाने की संभावना है. कोहरा तब बनता है जब हवा में मौजूद नमी ठंडी होकर पानी की छोटी-छोटी बूंदों में बदल जाती है. इससे दृश्यता कम हो जाती है और सड़क, रेल तथा हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है. अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर भारत में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने और रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आएगा.

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प्रयागराज में छाया कोहरा. (Photo: PTI)

दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट, तमिलनाडु और केरल में ज्यादा असर

उत्तर भारत के विपरीत दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग है. तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में 24 से 27 नवंबर के बीच भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. कई इलाकों में व्यापक बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है. कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

इस बारिश की मुख्य वजह Easterly Waves यानी पूर्वी हवाएं हैं. बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली नमी से भरी हवाएं दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में बादल बनाती हैं. जब ये हवाएं जमीन के ऊपर पहुंचती हैं, तो वातावरण में मौजूद नमी और तापमान की परिस्थितियों के कारण बारिश होती है. कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

भारी बारिश से निचले इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित होने और बिजली गिरने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है.

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पश्चिम और मध्य भारत में मौसम रहेगा सामान्य

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क और सामान्य रहने का अनुमान है. मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों में दिन का तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा.

बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बड़े स्तर पर बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि, सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का या घना कोहरा देखने को मिल सकता है. पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय में भी कोहरे को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.

पश्चिम बंगाल के नादिया में होती बारिश. (Photo: PTI)

क्या भारत की ओर बढ़ रहा है कोई चक्रवाती तूफान?

दक्षिण भारत में बारिश की खबरों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या कोई चक्रवाती तूफान भारत की ओर बढ़ रहा है. उपलब्ध मौसम जानकारी के मुताबिक, 24 नवंबर 2026 तक भारत की ओर बढ़ता कोई सक्रिय चक्रवाती तूफान नहीं है. दक्षिण भारत में बारिश का मौजूदा दौर मुख्य रूप से पूर्वी हवाओं के प्रभाव से है, न कि किसी नामित चक्रवाती तूफान के कारण.

अगले चार दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

24 से 28 नवंबर के बीच उत्तर भारत में ठंड बढ़ने और रात के तापमान में गिरावट जारी रहने की संभावना है. सुबह कोहरा भी परेशानी बढ़ा सकता है. दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल समेत कई इलाकों में 27 नवंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. पश्चिम और मध्य भारत में मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा.

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इस तरह नवंबर के आखिरी सप्ताह में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिलेंगे. लोगों को ठंड से बचाव के साथ-साथ बारिश और बिजली गिरने से जुड़ी सावधानियां भी बरतनी चाहिए. मौसम में बदलाव को देखते हुए स्थानीय पूर्वानुमान के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा जानकारी पर नजर रखना जरूरी है.

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