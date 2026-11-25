हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुभाष बतरा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके खिलाफ एक रुपये का मानहानि मुकदमा अदालत पहुंच गया है. सीएम विंडो के पूर्व कोऑर्डिनेटर और एडवोकेट सुरेंद्र माड़ू ने पूर्व मंत्री के खिलाफ यह केस दायर किया है. अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए सुभाष बतरा को नोटिस जारी किया है और 21 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

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क्या है पूरा मामला?

एडवोकेट सुरेंद्र माड़ू के मुताबिक 20 मई 2023 को पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. माड़ू का आरोप है कि इस बयान से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा. इसी को आधार बनाकर उन्होंने पूर्व मंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

माड़ू ने एडवोकेट मनोज कुमार के माध्यम से अदालत में याचिका दाखिल की. मामले में तीन गवाहों की प्री-समनिंग एविडेंस यानी समन जारी होने से पहले गवाहों के बयान दर्ज किए गए. इसके आधार पर अदालत ने सुभाष बतरा को पेश होने के आदेश दिए हैं.

माफी नहीं मांगी तो हाईकोर्ट तक जाएंगे- सुरेंद्र माडू

सुरेंद्र माड़ू का आरोप है कि पूर्व मंत्री ने सीएम विंडो में काम करने वाले लोगों को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि वहां माड़ू, ताड़ू और धाड़ू जैसे लोग बैठे हैं, जो शिकायतकर्ताओं का काम करते हैं, जबकि दूसरे लोगों की फाइलें दबा देते हैं.

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माड़ू का कहना है कि इस टिप्पणी से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. उन्होंने पूर्व मंत्री से अदालत में पेश होकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सुभाष बतरा माफी नहीं मांगते हैं तो वह इस लड़ाई को हाईकोर्ट तक लेकर जाएंगे.

माड़ू ने स्पष्ट किया कि यह मामला किसी व्यक्तिगत द्वेष का नहीं, बल्कि मान-सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा है. फिलहाल अदालत के आदेश के बाद 21 दिसंबर की तारीख महत्वपूर्ण हो गई है. अब देखना होगा कि पूर्व मंत्री इस मामले में अदालत के सामने क्या पक्ष रखते हैं.

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