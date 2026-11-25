समाजवादी पार्टी द्वारा यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी किए जाने के बाद से कांग्रेस नेताओं की नाराजगी थमने का नहीं ले रही है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बाद अब एक और कांग्रेसी सांसद की नाराजगी सामने आई है. राकेश राठौर ने कह दिया है कि उन लोगों से गठबंधन को लेकर कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है.

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सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग की चर्चा के बीच सांसदों को किनारे किया गया है. उन्होंने कहा, 'हम तो किनारे किए गए हैं.' उन्होंने तंज कसते हुए सांसदों की राय नहीं ली जा रही है. उन्होंने कहा कि उनसे न कुछ पूछा गया और न ही कोई बातचीत हुई.

इससे पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था.

बढ़ सकता है सपा-कांग्रेस के बीच विवाद

सूत्रों का कहना है कि इमरान मसूद की दावेदारी के बावजूद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बिना कोई जानकारी दिए दोनों सीटों पर ऐलान कर दिया. ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है. सूत्रों के मुताबिक, इमरान मसूद इतनी आसानी से इन दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी छोड़ने के मूड में नहीं हैं.

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असल में इमरान मसूद साल 2007 में निर्दलीय विधायक चुने गए थे. उस दौरान वह बेहट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. इसलिए वह सहारनपुर देहात और बेहट की सीटों पर सपा के प्रत्याशियों के ऐलान से निराश हैं.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर पहले भी कुछ नाराज रहे हैं. चुनाव के मद्देनजर सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है. रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने 130 सीटों की सूची सपा को सौंपी थी, जबकि सपा की ओर से 26 सीटों के ऑफर की चर्चा रही. इसे लेकर इमरान मसूद ने कहा कि वे समाजवादी पार्टी से 'भीख नहीं मांग रहे हैं'.

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