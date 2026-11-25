टोयोटा अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार को लेकर आ रही है. हम बात कर रहे हैं टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट की. कंपनी इस कार का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन भी लॉन्च करने वाली है. इस मौके पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे. ये कार आज शाम को लॉन्च होने वाली है.

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टोयोटा ने हाल में ही इस कार का अपडेटेड वर्जन इडोनेशिया में लॉन्च किया है. इनोवा हायक्रॉस फ्लेक्स फ्यूल उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर चिंतित हैं. हालांकि, इसकी उपलब्धता को लेकर कोई खास जानकारी नहीं है.

दूसरी कंपनियों ने भी अपने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को भारत में लॉन्च किया है, लेकिन इन सभी उपलब्धता सीमित है. वहीं देश में ई85 पेट्रोल भी अपनी चुनिंदा जगहों पर ही उपलब्ध है. खैर इन कारों को ई20 पेट्रोल पर भी चलाया जा सकता है.

क्या होगा इस इनोवा में खास?

टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट के साथ कंपनी सिर्फ नया पावरट्रेन नहीं ऑफर करेगी, बल्कि इसमें नया एक्सटीरियर और इंटीरियर भी मिलेगा. इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट में नई हेडलाइट हाउसिंग मिल सकती है. इसमें रिवाइज्ड ग्रिल और नया बंपर दिया जाएगा, जो इसके लुक और भी ज्यादा बोल्ड बनाएगा.

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एमपीवी में नए एलॉय व्हील्स मिलेंगे. रियर की बात करें, तो कंपनी इसमें रिवाइज्ड टेललैम्प्स ऑफर कर सकती है. इंटीरियर में भी हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कार में 12.3 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन दिया जा सकता है. वहीं कुछ वेरिएंट्स में इसके साथ 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलेगा. फिलहाल इस कार में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है.

अभी दमदार इंजन मिलता है

वहीं पावरट्रेन की बात करें, तो इसमें 2.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेंड पेट्रोल इंजन आता है, जो 173 एचपी की पावर ऑफर करता है. हाइब्रिड वर्जन की बात करें, तो उसमें भी 2.0 लीटर का ही पेट्रोल इंजन मिलता है. हालांकि, इस सेटअप का पावर आउटपुट 184 एचपी है.

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इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट में नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे. कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ पैनोरोमिक सनरूफ, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल और प्री कोलेजन असिस्टेंस जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा कंपनी ADAS से जुड़े दूसरे नए फीचर्स को भी जोड़ सकती है.

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