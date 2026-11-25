बॉलीवुड में इमरान हाश्मी की पहचान सिर्फ उनके रोमांटिक अंदाज से नहीं, बल्कि गानों से भी रही है. एक दौर था जब उनकी फिल्मों के गाने हर किसी की प्लेलिस्ट में हुआ करते थे. केके की आवाज में रोमांस हो या मोहित चौहान के गानों में प्यार का एहसास, इन गानों का जादू आज भी बरकरार है, जेन जी भले ही उश दौर में बड़ी न हुई हो, लेकिन पुराने गानों की प्लेलिस्ट में इन्हें जरूर जगह देनी चाहिए. आइए जानते हैं इमरान हाश्मी के ऐसे 10 गानों के बारे में, जिन्हें जेन जी को जरूर सुनना चाहिए.

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1. तू ही मेरी शब है - गैंगस्टर (2006)

केके की आवाज में यह रोमांटिक गाना आज भी सुनने वालों को पुराने प्यार की याद दिलाता है. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ कंगना रनौत नजर आई थीं.

2. पी लूं - वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई (2010)

मोहित चौहान की आवाज में यह गाना रोमांस का अलग ही एहसास देता है. फिल्म में इमरान हाशमी और प्राची देसाई की जोड़ी दिखाई दी थी.

3. आशिक बनाया आपने - आशिक बनाया आपने (2005)

हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में यह गाना अपने दौर का बड़ा हिट रहा. इसके वीडियो में इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता नजर आए थे.

4. हां तू है - जन्नत (2008)

केके की आवाज में गाया गया यह गाना प्यार और सुकून का खूबसूरत मेल है. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ सोनल चौहान नजर आई थीं.

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5. तो फिर आओ - आवारापन (2007)

मुस्तफा जाहिद की आवाज में यह गाना अधूरी मोहब्बत और जुदाई का एहसास कराता है. फिल्म में इमरान हाशमी और श्रिया सरन की जोड़ी थी.

6. हमारी अधूरी कहानी - हमारी अधूरी कहानी (2015)

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना उन लोगों के लिए है, जिन्हें दर्द भरे रोमांटिक गाने पसंद हैं. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ विद्या बालन नजर आई थीं.

7. बोल दो ना जरा - अजहर (2016)

अरमान मलिक की आवाज में यह गाना प्यार का इजहार करने का खूबसूरत अंदाज दिखाता है. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ नरगिस फाखरी नजर आई थीं.

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8. भीगे होंठ - मर्डर (2004)

कुणाल गांजावाला की आवाज में यह गाना इमरान हाशमी के सबसे चर्चित गानों में शामिल है. फिल्म में उनके साथ मल्लिका शेरावत नजर आई थीं.

9. इश्क सूफियाना - द डर्टी पिक्चर (2011)

कमाल खान की आवाज में यह गाना प्यार का सूफियाना रंग दिखाता है. फिल्म में इमरान हाशमी और विद्या बालन नजर आए थे.

10. ऐ खुदा - मर्डर 2 (2011)

क्षितिज तारे, साइम भट्ट और मिथुन की आवाज में ये गाना दर्द और जुदाई का एहसास कराता है. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ जैकलीन फर्नांडिस नजर आई थीं.

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आज की प्लेलिस्ट में नए गाने, रीमिक्स और वायरल धुनें खूब मिलती हैं, लेकिन 2000 के दशक के इन गानों में एक अलग तरह का रोमांस और म्यूजिक है. जेन जी अगर पुराने बॉलीवुड म्यूजिक को एक्सप्लोर करना चाहती है, तो इमरान हाशमी के ये गाने शुरुआत करने के लिए अच्छी प्लेलिस्ट हो सकते हैं.

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